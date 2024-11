La reprise du marché du PC, conjuguée à un effort d’investissement soutenu en R&D et dans le domaine de l’IA, dopent les résultats de Lenovo. Au second trimestre de son exercice fiscal 2024-2025 (clos fin septembre), le géant chinois a enregistré une hausse de 24% de son chiffre d’affaires, qui s’établit à 17,9 Md$ contre 14,4 Md$ un an plus tôt.

La stratégie d’IA hybride de Lenovo englobe toute son offre, des smartphones aux PC, en passant par les services, les solutions et l’infrastructure. Elle est soutenue par les dépenses en R&D, qui progressent de 10% sur un an pour atteindre 548 M$ sur le dernier trimestre. Une stratégie qui porte ses fruits puisque la croissance est en hausse pour le quatrième trimestre consécutif.

Dans le détail des activités, la division Intelligent Devices Group (IDG), qui rassemble les PC, tablettes et smartphones, a vu ses revenus progresser de 17% à 13,5 Md$. Les progressions sont respectivement de 12% pour les PC, de 19% pour les tablettes et de 43% pour les smartphones. Lenovo continue de dominer le marché mondial du PC avec une part de marché de 23,8% au dernier trimestre (IDC). Le constructeur a lancé en mai dernier ses premiers PC IA en Chine qui représentent déjà plus de 10% des livraisons d’ordinateurs portables.

La part des activités non PC a augmenté de cinq points d’une année sur l’autre pour atteindre 46 % mais un point en retrait par rapport au précédent trimestre. La division Infrastructure Solutions Group (ISG), portée par l’adaptation des infrastructures cloud à l’IA, voit ses revenus bondir de 65% à 3,3 Md$. Elle se rapproche de l’équilibre après avoir déjà réduit ses pertes à 23 M$ au précédent trimestre.

Enfin, la division Solutions and Services Groupe (SSG) enregistre une progression de 13% ses revenus à 2,2 Md$. Les revenus provenant des services gérés et des services de projets et de solutions ont augmenté de trois points d’une année sur l’autre pour représenter près de 60 % du chiffre d’affaires de la division. SSG reste l’activité la plus rentable, avec une marge opérationnelle de 20% contre 7,3% pour IDG. Le bénéfice net de l’ensemble du groupe a augmenté de 48 % sur un an pour atteindre 404 M$.

« Nous sommes convaincus que nos avancées continues en matière d’innovation dans le domaine de l’IA hybride continueront d’accélérer la croissance et la rentabilité, nous propulsant vers l’avant pour le reste de l’exercice », a déclaré le PDG de Lenovo Yuanqing Yang.