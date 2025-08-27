Rubrik et Sophos développent une offre commune pour une protection renforcée des environnements Microsoft 365. Baptisée Sophos M365 Backup and Recovery Powered by Rubrik, elle vise à simplifier la restauration des données pour des clients qui été la cible d’une attaque de ransomware, d’une compromission de compte, de menaces internes ou d’une perte de données dans Microsoft 365.

Optimisée pour la détection et la réponse managées (MDR), l’offre sera intégrée à Sophos Central, la console de cybersécurité de Sophos. Pour les clients qui utilisent déjà Sophos pour la détection et la prévention, cette intégration offrira une restauration rapide et sécurisée des données SharePoint, Exchange, OneDrive et Teams lorsqu’elles ont été compromises accidentellement ou bien de manière malveillante.

Accessible depuis Sophos Central, la protection SaaS de Rubrik permet la mise en œuvre de sauvegardes immuables grâce à un stockage déconnecté (« air-gapped »), des verrous WORM et des clés de chiffrement détenues par le client.

Cette nouvelle offre sera disponible dans les prochains mois via le réseau de partenaires de Sophos.

