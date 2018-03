RSA lance RSA Archer Cyber Risk Quantification, un nouveau cas d’usage permettant aux entreprises de quantifier les risques financiers auxquels elles seraient exposées en cas de cyberattaque. Il permet notamment aux RSSI d’évaluer les risques à traiter en priorité grâce à l’évaluation de leur impact sur les finances ou le bon fonctionnement de l’entreprise.

Issu d’un partenariat avec RiskLens, l’un des principaux fournisseurs de solutions de quantification des risques cybernétiques, l’offre SaaS RSA Archer Cyber Risk Quantification propose :

un moteur intégré d’évaluation et d’analyse pour calculer les risques liés aux cyberattaques

un modèle de workflow pour reproduire facilement des scénarios

l’analyse des risques à la demande pour obtenir des réponses rapides

des simulations mathématiques pour dresser le profil de risques avec un ensemble de données limité

des tableaux des pertes réalisés à partir de données métier

une interface conviviale

« Face à l’intensification des cyberattaques et des violations de données, les comités de direction et les conseils d’administration commencent à poser des questions plus ciblées sur les risques auxquels sont exposées leurs sociétés », affirme dans un communiqué David Walter, vice-président de RSA Archer. « RSA Archer Cyber Risk Quantification permet aux équipes de sécurité informatique d’évaluer leurs besoins en matière de cybersécurité et de les traduire dans un langage financier que les chefs d’entreprise pourront facilement comprendre. Ceci va les aider à définir clairement leurs priorités en matière d’investissements pour améliorer la sécurité mais également à s’orienter vers des méthodes de transfert de risque, comme les assurances cybersécurité ».