C’est finalement à un consortium dirigé par le fonds d’investissement Symphony Technology Group que Dell va vendre sa filiale cybersécurité RSA pour 2,075 milliards de dollars en espèces. La firme de Round Rocks vient de l’annoncer dans un communiqué, confirmant l’information publiée hier par le Wall Street Journal. La transaction devrait être finalisée d’ici 6 à 9 mois.

Dell était devenu propriétaire de RSA en 2016 lors de la prise de contrôle d’EMC qui l’avait lui-même acquis en 2006 pour environ 2,1 milliards de dollars. La valorisation de RSA, on le voit, stagne depuis 14 ans alors que des sociétés beaucoup plus jeunes voient leur valorisation s’envoler.

Cela faisait des mois que la rumeur attribuait à Dell la volonté de se séparer de RSA. En novembre dernier, Bloomberg avait ainsi révélé que Michael Dell menait des négociations en ce sens sur la base d’une valorisation de 1 milliard de dollars, dette comprise. Cette vente s’inscrit dans le cadre de l’effort de désendettement entrepris par Dell depuis son retour en bourse.

Connu pour ses jetons d’authentification SecurID, RSA dispose d’une large gamme de solutions de cybersécurité commercialise allant de la gestion intégrée des risques, de la gouvernance et de la conformité (Archer Suite), à la gestion des identités et des accès (RSA SecurID), en passant par la gestion des informations et événements de sécurité (Netwitness Platform) et la prévention des fraudes omnicanal (Fraude & Risk Intelligence Suite). RSA est aussi l’organisateur de la conférence annuelle sur la sécurité IT RSA Conférence, plus grand événement cybersécurité au monde qui rassemble plus de 40.000 participants. La transaction portera également sur cette activité.

En 2018, l’éditeur avait confié à nos confères de CRN que le poids de l’indirect était devenu prépondérant dans ses revenus annuels, passant de 35% à plus de 70% de son chiffre d’affaires entre 2014 et 2018. Mais l’éditeur est resté très orienté grands comptes et est confronté désormais à une nouvelle génération d’éditeurs de solutions de gestion des identités et des accès natives cloud, incarnée par des sociétés comme Okta, Ping Identity ou One Identity, particulièrement incisifs.

La cession de RSA illustre la volonté de Dell de simplifier son portefeuille d’activités et d’aborder la sécurité autrement. « Cela va permettre à Dell Technologies de se concentrer sur sa stratégie visant à intégrer une sécurité automatisée et intelligente dans l’infrastructure, les plates-formes et les appareils [..]. », écrit Dell dans son communiqué. Dell avait déjà vendu Quest et Sonicwall en 2016. Dell reste propriétaire de la société de services en cybersécurité Secureworks, dans le giron du groupe depuis 2011.