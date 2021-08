Le spécialiste de la gestion des flux de travail pour les entreprises ServiceNow va acquérir la startup française de cartographie d’intérieur Mapwize. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Créé en 2014 par son PDG Médéric Morel et son CTO Mathieu Gérard, Mapwize fournit aux salariés des capacités de cartographie d’intérieur pour réserver des espaces de travail, des salles de conférence et différentes ressources sur le lieu de travail à partir de leur ordinateur de bureau ou de leurs appareils mobiles. Il leur permet également de s’orienter à l’intérieur des bâtiments. Ses fonctionnalités aident par ailleurs les services généraux à gérer et à mettre à jour les plans des bureaux en fonction des tendances d’utilisation et de l’évolution des besoins immobiliers de l’entreprise.

ServiceNow a l’intention d’intégrer les capacités de Mapwize de manière native dans la plateforme Now et la suite Workplace Service Delivery.

« Dans le nouveau monde du travail hybride, le rôle des services sur le lieu de travail n’a jamais été aussi essentiel dans la création d’excellentes conditions de travail pour les employés », explique dans un communiqué Blake McConnell, vice-président et directeur Employee Workflows chez ServiceNow. « Avec Mapwize, ServiceNow améliorera l’expérience des collaborateurs en facilitant l‘orientation dans leur environnement de travail et l’accès aux informations concernant les espaces et les services de travail dont ils ont besoin pour rester productifs. »

« ServiceNow est le leader mondial de la création d’excellentes expériences de travail pour les employés », indique de son côté le PDG de Mapwize Médéric Morel. « Nous sommes ravis de nous joindre à eux dans leur mission qui consiste à rendre le monde du travail meilleur pour tous. Avec ServiceNow, nous avons l’opportunité unique de faire évoluer notre technologie afin d’aider les organisations mondiales à se déplacer dans des environnements de travail hybrides. Notre technologie, associée à Now Platform et à Workplace Service Delivery Suite, éliminera le stress et le temps de déplacement sur le lieu de travail, ce qui permettra aux collaborateurs de rester agiles et efficaces dans n’importe quel environnement et sur n’importe quel device. »

Cette première acquisition de ServiceNow en France devrait être finalisée d’ici la fin du trimestre.