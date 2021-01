La filiale française de ServiceNow a changé de leader. Le 1er janvier Yannis Daubin, qui occupait jusqu’à présent les fonctions d’Area Vice President Head of Commercial Sales chez Salesforce France, a succédé à Bruno Buffenoir à la tête de ServiceNow France. Le communiqué qui annonce cette nomination ne précise pas si ce dernier demeure dans la société.

Le nouvel Area Vice President et General Manager dispose d’une solide expérience commerciale, avec 15 ans passés au sein de grandes entreprises technologiques. Chez Salesforce il a dirigé le secteur commercial pour la France (General Business & Mid Market) ainsi que le conseil d’administration de la zone EMEA pour le retaiI. Il était en outre été responsable des marchés des médias, de la santé, des sciences de la vie , du retail et des biens de consommation courante (CPG). Il a débuté sa carrière commerciale chez Dell en 2007 avant de rejoindre Oracle en tant que Sales Team Leader en 2008.

Yannis Daubin a obtenu un master 2 en stratégie commerciale et politiques de négociation de l’Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) et est diplômé du Dublin Institute of Technology et de l’INSEAD.

« ServiceNow est le leader en matière de workflows et l’une des entreprises en croissance les plus passionnantes et les plus innovantes au monde. Yannis nous rejoint à un moment clé de notre développement. Il jouera un rôle essentiel pour continuer à positionner ServiceNow comme le partenaire de confiance des dirigeants qui recherchent de l’innovation. », commente dans le communiqué Paul Smith, Senior Vice President and General Manager, EMEA.

« Je suis enthousiaste à l’idée d’accompagner la croissance de ServiceNow sur le marché français. La culture de ServiceNow, en particulier l’esprit d’équipe qui y règne doublé d’un esprit d’entrepreneuriat très fort chez les collaborateurs, correspond totalement à ma propre ambition de créer des équipes diversifiées et collaboratives qui apportent une réflexion et une innovation nouvelles pour obtenir des résultats. Aujourd’hui, ServiceNow a l’opportunité d’engager les dirigeants dans des discussions autour de la plateforme Now, alors que les organisations françaises cherchent à connecter toutes les parties de l’entreprise grâce aux workflows numériques », affirme de son côté Yannis Daubin.