Le premier semestre a été difficile pour Capgemini, confronté à un ralentissement qui touche l’ensemble du secteur. Déjà en léger rempli (-0,2%) sur le dernier trimestre 2023, son chiffre d’affaires à taux de change constant a enregistré une nouvelle baisse de 2,6% sur les six premiers mois de l’année pour s’établir à 11,13 Md€. Le CA est en baisse de -2,5% en données publiées et de -3% en organique.

Le géant français des services numériques a touché un point bas au premier trimestre (-3,3%) et a vu l’environnement de marché commencer à s’améliorer lentement au second trimestre (-1,9%). L’amélioration a profité à l’ensemble des métiers, plus particulièrement en Amérique du Nord.

« Toutefois, la pente de la reprise au second semestre sera affectée par la récente détérioration des perspectives dans les secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale et par la reprise plus lente dans les services financiers », a commenté dans un communiqué le directeur général du groupe Aiman Ezzat.

Capgemini réduit en conséquence ses objectifs de chiffre d’affaires 2024. La société anticipe désormais un chiffre d’affaires en repli de 0,5% à 1,5%, contre la prévision initiale d’une croissance comprise entre 0% et +3%.

Cette révision a fait chuter l’action de 10% vendredi en séance mais le cours s’est repris pour clôturer sur une baisse de 2,5%.

Capgemini a maintenu en revanche ses objectifs de marge opérationnelle comprise entre 13,3% et 13,6% et de génération de free cash-flow organique d’environ 1,9 Md€.

Plus tôt dans la semaine Sopra Steria a publié un chiffre d’affaires semestriel de 2,95 Md€ en croissance totale de 3,8% et de 0,3% en organique. Le numéro deux du marché français a également revu son objectif de croissance à la baisse, anticipant une stabilité du chiffre d’affaires au lieu d’une croissance organique de 2% à 4%.