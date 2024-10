Schneider Electric renforce son exposition aux centres de données en prenant une participation majoritaire dans le groupe américain Motivair, spécialiste du refroidissement liquide et des solutions de gestion thermique pour les systèmes de calcul haute performance. L’essor de l’IA générative accélère leur densification et nécessitent des solutions de refroidissement plus efficaces. Les analystes anticipent une croissance des solutions de refroidissement liquide supérieures à 30% dans les prochaines années.

« Le portefeuille de refroidissement liquide unique de Motivair vient compléter notre proposition de valeur dans le refroidissement des centres de données, renforçant davantage notre position dominante dans la construction des centres de données de l’alimentation à la puce et de la puce au refroidisseur », commente dans un communiqué Peter Herweck, Directeur général de Schneider Electric (photo).

Schneider Electric a déboursé 850 millions de dollars en numéraire pour 75% du capital de Motivair. Le groupe compte acquérir les 25% de participation minoritaire restant en 2028. La transaction valorise la société de plus de 150 employés à un multiple moyen à un chiffre sur la base du chiffre d’affaires projeté pour l’année 2025.

Le marché des centres de données et des réseaux a représenté 21 % des commandes de Schneider en 2023, soit environ 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Cette partie de l’activité enregistre une croissance à deux chiffres depuis 2017. Sous réserve des approbations d’usage, la transaction devrait être finalisée dans les prochains trimestre. Motivair intégrera ensuite l’activité Gestion de l’énergie de Schneider Electric.