Schneider Electric annonce qu’il vient pour la quatrième année consécutive d’être distingué par Canalys en tant que champion EMEA de son Channel Leadership Matrix, une analyse comparative de la gestion et de la performance du réseau de distribution des principaux fournisseurs de technologies en Europe.

Pour cette édition 2022, Canalys a évalué plus de 30 fournisseurs (constructeurs, éditeurs, fournisseurs cloud, acteurs de la cybersécurité) dans la région Europe, Moyen-Orient & Afrique. Outre Schneider Electric, huit fournisseurs ont été distingués en tant que champions dans cette édition 2022 du Channel Leadership Matrix EMEA : Dell Technologies, Fujitsu, HPE, Juniper Networks, Lenovo, NetApp, Nutanix et Trend Micro.

Canalys base son analyse sur les scores attribués par les partenaires sur une douzaine de critères (collectés en continu auprès d’une communauté de plus de 18 000 membres), en combinaison avec une évaluation par ses analystes des activités de distribution et des perspectives des fournisseurs.

Les champions sont ceux qui ont obtenu les meilleurs niveaux d’excellence dans la gestion de leur réseau de distribution au cours des douze derniers mois (axe des abscisses du schéma), tout en améliorant leurs performances par rapport à l’année dernière (axe des ordonnées).

Schneider Electric ressort parmi les fournisseurs les plus performants, avec une troisième position sur l’axe de la gestion de son réseau (derrière Trend Micro et Nutanix) et une deuxième place sur celui de l’amélioration de son score par rapport à l’année dernière (derrière Trend Micro).

Ce bon classement est le résultat de trois facteurs combinés : la refonte de son programme partenaires en juin 2022, le renforcement de son équipe partenaires, et l’enrichissement de son offre, notamment sur le segment des micro-centres de données, décrypte Rémi Pouchucq, directeur revendeurs IT et Edge data center de la division Secure power de Schneider Electric France (photo).

Le nouveau programme partenaires se veut plus simple et plus intuitif, avec trois parcours distinctifs (s’adressant à trois profils de partenaires : les partenaires IoT et SaaS, les experts en conception et réalisation de salles IT et centres de données et aux intégrateurs systèmes), assortis de nouveaux contenus, de nouvelles formations et de nouveaux outils de vente.

Il s’accompagne d’un nouveau programme de fidélité (My SE Reward), d’un outil d’aide à la conception de micro-centres de données (configurateur Local Edge) et d’un volet développement durable notablement enrichi. Ainsi dans le cadre de son initiative Circular Certified visant à améliorer la circularité de ses produits, le constructeur a commencé à collecter ses onduleurs monophasés en fin de vie sur son site de Privas (en Ardèche) afin de leur offrir une seconde vie. À cet effet, une page Internet a été mise à disposition des partenaires pour faciliter les retours de leurs matériels usagés.