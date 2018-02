Red Hat va dépenser 250 millions de dollars pour acquérir CoreOS, un spécialiste des conteneurs. Le président des produits et technologies de Red Hat, Paul Cormier, explique dans un communiqué les raisons de cette opération. « La nouvelle ère de la technologie est entraînée par les applications basées sur les conteneurs qui recouvrent les environnements multicloud et de cloud hybride, y compris les plateformes physiques, virtuelles, de cloud privé et de cloud public. Kubernetes, les conteneurs et Linux sont au cœur de cette transformation et, à l’instar de Red Hat, CoreOS a été un leader aussi bien dans les communautés open source en amont qui alimentent ces innovations qu’en apportant les projets Kubernetes de classe entreprise aux clients. Nous pensons que cette acquisition renforce Red Hat en tant que pierre angulaire du déploiement de cloud hybride et d’applications modernes ».

Fondée en 2013 par son CEO Alex Polvi et son directeur technique Brandon Philips, basée à San Francisco avec des bureaux à New York et à Berlin, CoreOS est une start-up de 130 personnes à l’origine notamment de Tectonic (plateforme Kubernetes), de Quay (référentiel de conteneurs), de Container Linux (distribution Linux pour conteneurs) et d’etcd (gestionnaire des nœuds dans le cluster). Ses solutions sont notamment utilisées par des clients tels que Salesforce, eBay, Concur ou Ticketmaster.

Dans son communiqué Red Hat indique qu’il va intégrer certaines des fonctionnalités de ces produits à sa gamme de solutions pour conteneurs en général et pour Kubernetes en particulier, notamment à OpenShift. Sur son blog cette fois, il précise que la planification de ces intégrations sera précisée au cours des prochains mois.

L’éditeur de Raleigh s’engage par ailleurs à honorer les contrats en cours (services et support), à travailler avec les partenaires ainsi qu’avec la communauté open source de CoreOS.

L’acquisition devrait être finalisée rapidement.