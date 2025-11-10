Red Hat dévoile le nouveau service Red Hat Confirmed Sovereign Support. Ce service d’assistance technique pour le portefeuille de solutions de cloud hybride de l’éditeur sera entièrement assuré et supervisé par des équipes européennes et opérant depuis les frontières des 27 États membres de l’UE, visant ainsi à garantir un contrôle local sur les opérations critiques.

« Les organisations européennes ont besoin de maîtriser leur infrastructure, et cette maîtrise doit commencer par les personnes qui la prennent en charge », explique dans un communiqué Hans Roth, directeur général de Red Hat pour la région EMEA. « Avec Red Hat Confirmed Sovereign Support, nous répondons directement à cette demande en proposant une équipe de support et un processus piloté par des citoyens européens pour nos solutions open source d’entreprise. Cette offre souligne l’engagement de Red Hat à donner aux organisations européennes les moyens de prendre en main leur destin numérique et de s’appuyer sur notre base cloud hybride ouverte pour une plus grande autonomie et résilience numériques. »

Red Hat défend aussi les atouts de son modèle open source, gage d’une infrastructure « transparente et auditable ».

Le service propose une assistance opérationnelle 24h/24, 7j/7, avec un support technique local, assurant la confidentialité et la maîtrise des données sensibles. Le dispositif s’appuie également sur un réseau de plus de 500 partenaires cloud européens, renforçant ainsi l’écosystème régional de cloud souverain.

La disponibilité du service est prévue au premier trimestre 2026.