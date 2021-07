La French Tech a le vent en poupe. Selon un rapport de la banque d’affaires Avolta Partners, les jeunes pousses de l’Hexagone ont levé depuis le début de l’année 4,6 milliards d’euros (dont 3,4 milliards d’euros au dernier trimestre), une somme à peine inférieure aux 5,4 milliards d’euros récoltés sur l’ensemble de l’année – pourtant record – 2020.

Selon le cofondateur et associé directeur d’Avolta, Arthur Porré cette précipitation est due à 3 facteurs : primo, une législation favorable aux startups a depuis 2013 créé un cadre positif pour les investissements technologiques en France ; secundo, le financement n’est plus un problème pour les startups françaises car cette législation permet d’attirer les investisseurs étrangers ; tertio, sachant que le financement est plus simple que par le passé (à condition qu’ils répondent aux critères d’investissement spécifiques du venture capital), les créateurs de startups peuvent être beaucoup plus confiants et agressifs dans la façon dont ils gèrent leur entreprise. « Construire une startup d’un milliard d’euros hors de France n’est plus un rêve illusoire », explique Arthur Porré.

Au cours du deuxième trimestre, 8 nouvelles licornes ont ainsi fait leur apparition dans le paysage français : BackMarket (3,2 milliards d’euros), ContentSquare (2,8 milliards d’euros), Alan (1,7 milliard d’euros), Ledger (1,5 milliard d’euros), IAD (1,2 milliard d’euros), Aircall (plus d’un milliard d’euros), VestiaireCollective (un milliard d’euros) et Shift (un milliard d’euros). Elles ont rejoint les 9 licornes déjà établies (BlaBlaCar, Mirakl, Deezer, Voodoo, Doctolib, OVH, Ivalua, Veepee, Meero). Notons que BlackMarket et ContentSquare ont pris les deux premières places du classement des plus grosses licornes boutant dehors BlaBlaCar.

Les levées de fonds du trimestre ont été particulièrement importantes, ContentSquare (408 millions d’euros) battant même le record du plus gros tour de table. Ledger (312 millions d’euros). BackMarket (276 millions d’euros), Alan (185 millions d’euros) et Shift (182 millions d’euros) complètent le Top 5. On notera que tous ces tours de table ont été mené par des investisseurs étrangers : SoftBank (Content Square), 10T Holdings (Ledger), General Atlantic (BackMarket), Coatue Management (Alan) et Advent International (Shift). A l’exception de SoftBank, tous sont Américains. L’intérêt des fonds étrangers pour l’Hexagone est manifeste puisqu’ils figurent dans près de la moitié des levées de fonds du trimestre.

Avolta Partners constate enfin que les investisseurs privilégient les startups dont le business model est basé sur la souscription, qui représente plus de la moitié des levées de fonds.

