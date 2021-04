Channelnews organisait ce mercredi 7 septembre sa conférence virtuelle consacrée aux enjeux de l’année 2021 pour le channel IT. Ces enjeux ont été débattus au cours de trois tables rondes successives d’une trentaine de minutes sur les thèmes de la sécurité à l’heure du travail à distance généralisé, de la difficulté de recruter pour répondre à la croissance de l’activité, et de la réduction de l’empreinte carbone du numérique et par le numérique.

Lors de la première table ronde, Sénaporak Lam, directeur des ventes d’Abbakan – Ingram Micro Security, Sébastien Kehr & Eric Bohec, président & directeur des opérations de Nomios et Olivier Marty, directeur général d’Absys Informatique, vice-président de la Fédération Eben, président de la commission IT et membre du réseau Séquence Informatique, sont venus expliquer en quoi les enjeux de sécurité IT se sont déplacés en 2020 avec le travail à distance et la multiplication des attaques et ont conduit à faire de la sécurité un service IT basique que l’ensemble des prestataires numériques doivent désormais maîtriser. Au cours de cette table ronde ont été abordées les problématiques de montée en compétence du channel IT et d’insatisfaction autour de la réponse à incident. Le dispositif Cybermalveillance.gouv et de sa déclinaison à l’usage des TPE, PME et collectivités : la certification ExpertCyber y a également été évoquée.

La seconde table ronde avait pour intervenants Dave Lecomte, président du groupe Vous Faciliter l’IT, Etienne Besançon, président du groupe Constellation et Thierry Vonfelt, directeur production & support services de Divalto, délégué régional du Syntec numérique Grand-Est, et président de Numéric’Emploi Grand-Est. Ils ont évoqué les conséquences de la pénurie de compétences sur leur activité : points de croissance en moins, inflation des salaires… Ils ont expliqué comment ils s’y prenaient pour attirer et fidéliser leurs talents. Thierry Vonfelt a décrit comment l’association Numéric’emploi, dont il est président, s’y prenait pour placer une centaine de demandeurs d’emplois chaque année dans les entreprises IT de la région Grand-Est. Ils ont également défendu les vertus de l’alternance, la nécessité pour les entreprises numériques de s’impliquer dans les cursus de formations et de sensibiliser les donneurs d’ordre à la notion d’inclusion sociale pour les personnes éloignées de l’emploi.

Enfin, lors de la troisième table ronde Channelnews a reçu Véronique Torner, co-fondatrice et présidente de l’ESN Alter Way, administratrice de Syntec Numérique, en charge du programme Numérique Responsable, et instigatrice de l’initiative Planète Tech’Care, Olivier Renaud, président fondateur de l’intégrateur d’infrastructures hybrides Easyteam, Frédéric Bordage, fondateur du collectif d’experts en numérique responsable et sobriété numérique GreenIT.fr et Sylvain Couthier, président de l’entreprise adaptée spécialisée dans le réemploi de matériels informatiques et téléphoniques Groupe ATF. Ils ont expliqué pourquoi et comment l’ensemble des prestataires numériques, quel que soit leur métier, devaient concevoir des services numériques plus sobres, et en quoi le numérique était un levier pour une plus grande sobriété de l’économie, quelles mesures prendre en priorité pour s’engager dans la voie de la sobriété numérique.