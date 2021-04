Quantum a recruté Mauro Ballerini pour occuper le poste de vice-président régional des ventes pour la région Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique (SEMEA). Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans la commercialisation de produits, Mauro Ballerini a pour mission « d’aider Quantum à se hisser au rang de principal fournisseur de solutions de gestion et de stockage des données vidéo et non structurées » dans la région, notamment en France.

Les solutions software-defined de Quantum aident les entreprises à gérer leur contenu tout au long de son cycle de vie grâce à une offre par abonnement entièrement gérée afin de libérer tout le potentiel de leurs données non structurées.

« En matière de stockage des données, on assiste à un glissement du secteur vers des solutions de gestion software-defined et multicloud », commente Henk Jan Spanjaard, vice-président EMEA de Quantum, dans un communiqué. « Avec son expérience éprouvée des modèles SaaS et de la constitution d’équipes de vente performantes, Mauro Ballerini insufflera une nouvelle dynamique dans la région EMEA Sud. »

Avant de rejoindre Quantum, Mauro Ballerini a occupé le poste de directeur principal des ventes pour la région EMEA (zone méditerranéenne) chez Cohesity, où il était directement responsable de la direction et du développement des activités de la société. Il a également été vice-président régional pour l’Europe du Sud et l’Afrique chez A10 Networks, et a occupé différents postes de direction commerciale chez Pure Storage, Data Domain et NetApp.