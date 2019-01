Qlik a acquis le bot analytique alimenté par l’IA CrunchBot, ainsi que l’équipe de Crunch Data. Les utilisateurs pourront ainsi interagir en langage naturel via Qlik Sense et au sein d’outils de collaboration tels que Slack, Skype, Salesforce Chat et Microsoft Teams. Les conditions financières de l’opération ne sont pas divulguées. « Les clients de Qlik bénéficient déjà de capacités de recherche en langage naturel et intelligence accrue au sein de Qlik. CrunchBot étend ces capacités via une interface de conversation en langage naturel », commente l’entreprise de Philadelphie dans un communiqué. « L’intégration de CrunchBot et de Crunch Data dans Qlik aidera les utilisateurs à injecter des données plus régulièrement dans les flux de travail, faisant de l’analyse un élément essentiel de la collaboration et de la prise de décision au quotidien », précise dans le document le CEO de l’éditeur. « Qlik recherche continuellement de nouveaux moyens de fournir une intelligence accrue aux utilisateurs et d’améliorer la maîtrise des données. Ces acquisitions contribuent à accroître la capacité de nos clients et partenaires à exploiter les données et leurs connaissances dans leur travail, augmentant ainsi la valeur des données et de l’organisation. »

Les clients pourront notamment poser des questions en langage naturel via l’interface utilisateur Qlik Sense ou des outils de collaboration, utilisez des services comme Amazon Alexa, recevoir des réponses avec des graphiques auto-générés, des interprétations, des facteurs clés, des résultats calculés sur une période ou encore des prévisions.

Selon Gartner, d’ici 2020, 50% des requêtes analytiques seront générées via le langage naturel ou la voix, ou seront générées automatiquement.