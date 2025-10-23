Provence.ai, expert reconnu du traitement documentaire, nomme Marine Cetina au poste de Directrice commerciale. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de très forte accélération pour l’éditeur sur le secteur des marchés réglementés : organisations publiques, banques, assurances, industries, etc.

Marine Cetina est en charge de faire évoluer la stratégie commerciale de l’éditeur pour accompagner sa croissance. Elle intervient aussi bien sur les aspects vente directe que vente indirecte. Ainsi, au-delà de commercialiser en direct l’offre de Provence.ai auprès de certaines organisations, elle développe le réseau de partenaires intégrateurs sur toute la France. Rattachée à la Présidence, elle occupe donc un rôle clé chez Provence.ai et sera membre de comité de direction.

Marine Cetina peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle dans le secteur de l’IT et une réelle capacité à commercialiser des offres à très forte valeur ajoutée. Elle a notamment évolué dans des structures reconnues à l’image de Ciril Group, APL ou encore Critical Building où elle était Responsable du développement.

Marine Cetina, Directrice commerciale de Provence.ai « Je suis enchantée de rejoindre l’équipe de Provence.ai qui a su proposer une offre unique sur son marché. Nous souhaitons nous positionner comme un partenaire de confiance auprès de nos clients et partenaires et bénéficions de toutes les ressources nécessaires pour accompagner les organisations évoluant dans les secteurs réglementés dans l’optimisation de leurs processus de traitement documentaire grâce à notre IA. L’intelligence artificielle ne remplace pas l’humain : elle lui redonne sa juste place. Notre mission est d’aider chaque organisation à transformer la complexité administrative en valeur utile pour ses clients et ses collaborateurs.. »

Nicolas Woirhaye, CEO de Provence.ai « Marine bénéficie de toutes les compétences indispensables pour nous accompagner dans le développement de nos parts de marché à grande échelle. Sa rigueur, son expertise, son sens de l’écoute et sa parfaite compréhension de notre offre et des enjeux de nos clients sont de précieux atouts qui lui permettront de remplir sa mission. »

Nos lecteurs ont lu ensuite


Provence.ai lance sa stratégie de distribution indirecte
Provence.ai, éditeur d’une plateforme d’IA permettant d’automatiser la reconnaissance de documents, l’extraction de données et la vérification de dossiers, fait évoluer sa stratégie commerciale et annonce le lancement d’une campagne de recrutement de partenaires intégrateurs...

Fraude sociale : Provence.ai met son IA à l’épreuve pour protéger notre modèle social
Alors que la fraude sociale représente plusieurs milliards d’euros chaque année en France, Provence.ai, expert reconnu du traitement documentaire, déploie une solution innovante d’intelligence artificielle destinée à détecter efficacement les falsifications et à protéger durablement...

Provence.ai : quant l’IA lit (mieux que nous) notre écriture manuscrite
Avec une précision supérieure à 99 %, la reconnaissance d’écriture manuscrite franchit un cap technologique historique. L’intelligence artificielle utilisée par la start-up française Provence.ai atteint des performances exceptionnelles dans la compréhension de l’écriture manuscrite moderne, bouleversant les...

Le Conservatoire Toulon Provence Méditerranée refond son site web avec Almavia CX
Almavia CX, une ESN qui accompagne la transformation digitale des entreprises sur toute la chaine de valeur de l’Expérience Client, voit son excellence opérationnelle une nouvelle fois saluée en accompagnant le Conservatoire Toulon Provence Méditerranée dans...

Xavier Leduc rejoint HDSN
HDSN, le leader français spécialisé dans la conception et la fabrication de capteurs prédictifs à destination des entreprises, complète son équipe en recrutant Xavier Leduc au poste de Responsable de sa Division Marine qui a...