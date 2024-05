Almavia CX, une ESN qui accompagne la transformation digitale des entreprises sur toute la chaine de valeur de l’Expérience Client, voit son excellence opérationnelle une nouvelle fois saluée en accompagnant le Conservatoire Toulon Provence Méditerranée dans la refonte de son site web (https://www.conservatoire-tpm.fr/).

Le Conservatoire Toulon Provence Méditerranée est un établissement d’enseignement artistique métropolitain proposant une formation instrumentale, vocale, chorégraphique, théâtrale et circassienne, ainsi qu’un enseignement de culture musicale. Classé dans le réseau national des Conservatoires à Rayonnement Régional (CRR) depuis 2007, il est composé de 11 établissements.

Un accompagnement sur-mesure et à forte valeur ajoutée

Ayant remporté l’appel d’offres de la métropole Toulon Provence Méditerranée pour des prestations de développement et de maintenance de sites Internet, Almavia CX a réalisé, en collaboration avec l’agence Permeable pour la partie Design, la refonte du site Internet du Conservatoire en s’appuyant sur le CMS Drupal 10.

Le choix du Conservatoire Toulon Provence Méditerranée a été motivé par la qualité de l’offre proposée par Almavia CX. Dans ce contexte, l’ESN a su mettre en avant son expertise unique autour de la mise en œuvre de technologies de pointe et évolutives.

Une meilleure mise en avant des activités du Conservatoire Toulon Provence Méditerranée

Cette refonte a permis une meilleure visibilité de l’offre pédagogique de l’établissement et de ses procédures d’inscription. De plus, les différents sites d’enseignement peuvent désormais mettre en valeur la vie artistique de leurs classes dans l’agenda général et sur leurs propres espaces.

Sandrine Moulinas, Cheffe de projet web de la Métropole Toulon Provence Méditerranée témoigne : « Fort d’un nouveau design harmonisé avec la charte print définie, les parcours ont été revus pour clarifier l’offre d’enseignement et l’adapter aux différents profils d’utilisateurs, qu’ils soient habitants de la métropole, élèves, parents d’élèves ou institutionnels. Ce projet nous a permis de valoriser l’offre du conservatoire et de le positionner comme un acteur incontournable de la vie artistique et culturelle de la métropole. »