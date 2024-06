HDSN, le leader français spécialisé dans la conception et la fabrication de capteurs prédictifs à destination des entreprises, complète son équipe en recrutant Xavier Leduc au poste de Responsable de sa Division Marine qui a pour vocation de commercialiser la solution E-PREDICT auprès des professionnels du secteur maritime.

Avant de rejoindre HDSN, Xavier Leduc a occupé différents postes de premier plan en France et à l’international dans des sociétés comme ADB Siemens, BESIX Group, KONE, CEGELEC – ACTEMIUM ou encore dernièrement en tant que consultant chez ABB Marine & Ports.

Sa solide expérience professionnelle et son réseau dans le maritime vont lui permettre de tisser des partenariats et positionner rapidement HDSN en tant que leader sur ce marché. Pour y arriver, il peut compter sur la qualité de l’offre E-PREDICT qui apporte une réponse unique en matière de prévention des risques incendie et pannes électriques qui constituent une problématique forte du secteur maritime.

Frédéric BONNARD, CEO de HDSN « Nous sommes heureux d’accueillir Xavier qui bénéficie d’une forte expertise et d’une capacité à déployer des solutions à très forte valeur ajoutée dans des secteurs de pointe comme celui du maritime. Il va jouer un rôle déterminant dans la réussite du lancement de notre nouvelle activité et veillera ensuite à compléter notre équipe. »

Xavier Leduc, Responsable du département maritime de HDSN « Les risques incendie dus à des problématiques électriques constituent un sujet stratégique dans l’industrie maritime. Pouvoir les anticiper permet alors d’éviter des catastrophes importantes et de s’assurer de l’intégrité et du bon fonctionnement des flottes maritimes. La solution E-PREDICT a su répondre à ce besoin et propose une approche unique sur le marché. Nous allons enfin pouvoir équiper le marché d’un dispositif conçu et adapté pour répondre aux spécificités du secteur ».

HDSN Division Marine ouvrira ses locaux début juillet en plein cœur du sujet : sur le port face aux navires au 4 quai d’Arenc – Tour Mirabeau – boulevard Jacques SAADE – Marseille 2éme »