À l’instar des marques de IT qui aiment à distinguer leurs partenaires les plus méritants, Channelnews propose aux acteurs du channel de décerner des prix virtuels à leurs fournisseurs préférés. Une façon de mettre en valeur leurs points forts aussi bien sur le plan technologique que commercial. Matthieu Thibault et Romain Lemonnier, respectivement président et directeur général d’Aviti ont accepté de participer à cette série en nommant Dell, Veeam, Microsoft et Arrow ECS. Entretien.

Matthieu Thibault : notre prix du partenaire de l’année, et même de la décennie, revient sans hésiter à Dell. Ses produits sont à notre avis les meilleurs du marché. Dell a aussi l’avantage d’offrir la plus importante profondeur de portefeuille, loin devant ses concurrents. C’est un gros atout aux yeux des clients qui n’ont plus autant de ressources qu’autrefois pour gérer leurs fournisseurs et qui apprécient de trouver auprès du même interlocuteur aussi bien de quoi équiper leurs centres de données que leurs environnements utilisateurs dans une logique de guichet unique. Dell, c’est aussi des équipes commerciales très orientées client final tout en étant à l’écoute des partenaires. Cette double approche est très efficace. Cela se voit dans leurs chiffres. Ils plient le jeu.

Romain Lemonnier : il y a un autre partenaire que nous souhaitons absolument distinguer, il s’agit de Veeam. Nous pourrions lui décerner le prix de la stabilité technique. Depuis quasiment dix ans que nous travaillons avec cet éditeur, il a toujours su faire évoluer ses produits en conservant sa philosophie de départ, la simplicité et la fiabilité. La raison du succès de Veeam tient incontestablement dans le taux de succès plus élevé que la moyenne de ses sauvegardes. Lorsqu’on travaille avec Veeam, on sait que le projet va bien se dérouler. Et lorsqu’arrive une nouvelle version, on sait qu’il n’y aura pas de mauvaise surprise. Les clients sont rassurés par l’environnement Veeam. Cela ne l’empêche pas d’être au goût du jour. Ainsi, ses solutions sont adaptées aux nouvelles charges de travail dans le Cloud. Cerise sur le gâteau, Veeam offre un très bon suivi de ses partenaires. Le programme de formation est clair. Et, bien que ses équipes commerciales démarchent également les clients, la stratégie reste orientée 100% channel.

Matthieu Thibault : nous avons aussi pensé attribuer un prix à Microsoft. Celui du partenaire le plus prometteur. Nous pensons que leurs produits sont excellents. Notamment ceux autour de la sécurité et du collaboratif. Ils ont aussi l’avantage d’être faciles à intégrer. Seul bémol : le suivi des partenaires. Il faut beaucoup se débrouiller par soi-même car il est difficile d’avoir un interlocuteur dédié. Nous y croyons néanmoins et continuons d’investir. On projette de créer une équipe dédiée à court terme.

Enfin, nous aimerions décerner à Arrow ECS le prix du grossiste à valeur ajoutée. Arrow se distingue par la compétence technique et la stabilité de ses équipes et par sa capacité d’accompagnement des intégrateurs. Son portail dédié aux fournisseurs de services cloud, développé en France, est extrêmement bien fait.

Propos recueillis en visioconférence ce 26 août