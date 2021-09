À l’instar des marques du numérique, qui aiment à distinguer leurs partenaires les plus méritants, Channelnews propose aux acteurs du channel de décerner des prix virtuels à leurs fournisseurs de référence. Une façon de mettre en valeur leurs points forts aussi bien sur le plan technologique que commercial. Taniel Doniguian, directeur général d’ArcITek, s’est prêté à l’exercice en nommant Dell Technologies, Veeam et Nasuni.

« ArcITek décerne sans hésiter son prix du meilleur partenaire à Dell Technologies. Il s’agit d’un partenaire fiable, qui rémunère ses partenaires et anime parfaitement son channel. Le partenariat est bien construit, avec un business plan normé. Le clou de son offre est incontestablement sa solution d’hyperconvergence VxRail, sur laquelle il est leader de facto. Si son offre stockage est moins différenciante, son offre de stockage objet (Isilon) garde une longueur d’avance. Au crédit de sa politique d’’animation channel, on peut citer l’apport d’affaires et les échanges constructeur qui contribuent à la pérennité du business. À noter également que nous n’avons jusqu’à présent pas souffert des ruptures d’approvisionnement constatées sur les semi-conducteurs, même si nous observons certaines latences.

Le prix du partenaire le plus générateur de services pourrait revenir à Veeam qui se distingue par la fiabilité incroyable de sa technologie et la compétence de ses équipes. Pour ArcITek, le partenariat Veeam se traduit par le placement d’un grand nombre de jours/homme en audits, expertises, installations, mises à niveau, formations, etc. Seul bémol, le manque de visibilité sur les hausses tarifaires.

Enfin, la palme d’or de l’apport de business pourrait revenir à Nasuni, un spécialiste du partage de fichiers dans le Cloud (public et privé) sur lequel ArcITek investit depuis trois ou quatre ans. L’activité s’est beaucoup accélérée depuis le Covid. Nasuni se distingue par sa capacité à gérer d’importantes volumétries de données. »