Positionné sur l’accompagnement des organisations dans le pilotage de leur stratégie cyber, le nantais Digitemis connaît une croissance ininterrompue depuis sa création en 2014. À l’issue de son exercice 2021, le chiffre d’affaires est en progression de 30% à plus de 3 M€. Et la dynamique devrait encore s’accélérer cette année, la société prévoyant de doubler ses revenus d’ici à la fin de l’année 2023. Les effectifs devraient suivre la même pente en passant de 45 à 90 salariés.

L’accélération qu’anticipe Digitemis devrait provenir essentiellement de son activité d’éditeur. Il y a 18 mois, la société lançait Make IT Safe, une plateforme collaborative de pilotage de la cybersécurité et de la conformité. Le succès a été immédiat : déjà plus d’une centaine de clients sur les quatre cent quatre-vingt que revendique l’entreprise y ont déjà souscrit. Parmi eux EDF, Vinci Energies, Société Générale, La Cour des Comptes, Veolia, Total…

Le développement de cette offre est parti d’un constat : « les RSSI sont souvent en stress et isolés et n’ont pas les moyens d’avoir un impact à l’envergure de leur organisation, relate Ludovic de Carcouët, président-fondateur de la société. Make IT Safe les aide à embarquer toutes les parties prenantes de l’organisation – la direction, les métiers, les collaborateurs, mais aussi les partenaires et les clients – pour en faire les relais, voire les acteurs, de la stratégie cybersécurité. Make IT Safe est une sorte d’ERP de la cyber qui permet aux organisations de réduire les risques liés à leurs projets et à leurs vulnérabilités techniques et organisationnelles. »

Pour Ludovic de Carcouët, la cyber ne se résume pas à des actions techniques. Il y a une dimension de transformation des organisations, une dimension collaborative, qui vise à diffuser une responsabilisation des collaborateurs et à simplifier les actions techniques à réaliser pour les rendre accessibles à tous. C’est le rôle Make IT Safe, qui se veut le pivot de la transformation cyber des organisations.

La solution vise à rendre les organisations autonomes dans la gestion de leur stratégie cyber mais Digitemis n’en reste pas moins une société de conseil et d’expertise. Elle fournit des prestations d’audit et de tests d’intrusion et accompagne les équipes de ses clients dans l’élaboration de leur stratégie Cyber. Elle peut même aller jusqu’à jouer un rôle de RSSI externalisée pour ceux qui n’ont pas l’expertise en interne.

L’entreprise, qui a une vingtaine de postes à pourvoir sur ses sites de Nantes et Paris, dit ne pas éprouver trop de difficultés à recruter : le projet attire, confirme Ludovic de Carcouët, qui se félicite d’avoir accueilli quatre nouvelles recrues rien que sur le mois de janvier.