Sami Slim, CEO de Telehouse France

Les câbles sous-marins étaient autrefois les autoroutes invisibles de l’Internet, transportant discrètement des données entre les continents. Mais aujourd’hui, ils sont sous le feu des projecteurs. Les conflits dans des zones maritimes clés menacent de couper ces liens vitaux, obligeant les entreprises à rediriger leur trafic critique ou à contourner certaines régions.

Parallèlement, les disparités dans la réglementation des infrastructures de data centers entre les pays ajoutent une complexité supplémentaire. Les opérateurs doivent naviguer dans un patchwork de restrictions pour répondre aux demandes des clients et soutenir la prochaine vague de services numériques.

Ces tensions sont un signal d’alarme : une approche plus unifiée de la connectivité mondiale est nécessaire. Sans une coopération accrue, l’industrie pourrait faire face à des lacunes critiques dans le développement de l’économie numérique et à un ralentissement des services basés sur l’IA.

Gérer les tensions géopolitiques

L’une des menaces les plus immédiates pour cette vision provient de la montée des tensions géopolitiques. Si elles ne sont pas résolues, elles risquent de fragmenter l’économie numérique mondiale. Les câbles sous-marins, qui constituent l’épine dorsale du trafic Internet mondial, sont devenus des cibles, qu’il s’agisse de négociations politiques ou d’attaques délibérées.

En 2024, quatre câbles sous-marins ont été sectionnés en mer Rouge lors d’un présumé sabotage, impactant environ 25 % du trafic entre l’Asie et l’Europe. HGC Global Communications a dû réagir rapidement en redirigeant son trafic. La situation a atteint un point où certaines entreprises posent désormais des câbles évitant certaines régions. Par exemple, Meta a décidé de contourner l’Europe avec l’un de ses nouveaux projets de câbles sous-marins, reliant directement l’Asie aux États-Unis via l’Afrique. Ce système de 24 paires de fibres offre une capacité accrue pour soutenir les projets d’IA.

Si cette tendance se poursuit, elle pourrait entraîner une augmentation des coûts et de la latence, alors que la connectivité doit être universelle. À long terme, des continents entiers risquent d’être privés d’accès à l’économie numérique mondiale. Une plus grande collaboration entre les fournisseurs de technologies et les opérateurs de data centers est essentielle pour faire face à ces risques et garantir que les nouveaux câbles atteignent un maximum de régions.

Au-delà de la connectivité, la diversité des réglementations des data centers représente un autre défi majeur. Même au sein de l’Europe, des disparités entre les politiques nationales, notamment en matière d’objectifs de durabilité, créent des obstacles pour les opérateurs. Toutefois, l’UE a récemment mis en place un système obligeant les opérateurs de data centers à déclarer leurs indicateurs de performance clés dans une base de données européenne. Cette réglementation vise à harmoniser les objectifs de durabilité entre les pays et à garantir que les opérateurs puissent continuer à se développer tout en répondant aux exigences des nouvelles technologies, comme l’IA.

Le rôle des data centers dans le développement de l’IA

Les restrictions sur l’exportation de GPU avancés vers certaines régions ont généré de l’incertitude, compliquant la planification des investissements dans les infrastructures IA. Toute perturbation des chaînes d’approvisionnement peut freiner l’innovation et le développement de nouvelles applications et services. Une approche coopérative de la gouvernance technologique est donc essentielle, car l’IA et le calcul haute densité sont indispensables pour des domaines comme l’analyse complexe des données, les systèmes autonomes, la science des matériaux et la découverte de médicaments. Cette technologie en pleine expansion renforce encore la nécessité d’une connectivité mondiale stable et unifiée.

Par exemple, l’entraînement des modèles d’IA n’est pas particulièrement sensible à la latence, mais le traitement en temps réel des tâches d’IA (l’inférence) nécessite des environnements ultra-faibles latence. Les charges de travail IA doivent donc être hébergées au plus près des utilisateurs finaux, rendant l’infrastructure mondiale encore plus cruciale.

Dans ce contexte, une collaboration mondiale est également nécessaire pour standardiser les déploiements de refroidissement liquide. Ce type de refroidissement est essentiel pour prendre en charge des infrastructures IA plus puissantes et énergivores, notamment les systèmes basés sur des GPU, permettant aux data centers d’atteindre des densités de rack allant jusqu’à 300 kW. Alors que l’adoption des solutions IA progresse, le refroidissement liquide devra suivre la même dynamique.

Cependant, les fournisseurs de matériel développent actuellement leurs propres solutions de refroidissement propriétaires, rendant difficile la mise en place d’une infrastructure standardisée. Sans une meilleure collaboration entre fabricants pour créer des normes communes, les data centers risquent de faire face à des coûts plus élevés et à des inefficacités opérationnelles.

La nécessité d’une réponse coordonnée

Les facteurs géopolitiques influencent directement la disponibilité du trafic Internet mondial, et de grandes entreprises choisissent désormais de rediriger leurs câbles loin de certaines régions stratégiques. Par ailleurs, les disparités réglementaires compliquent les opérations des data centers, et le manque de standardisation freine l’adoption des nouvelles technologies. L’économie numérique mondiale risque donc de devenir inefficace, plus coûteuse et de voir les opportunités liées à l’IA réduites. Il est plus urgent que jamais d’assurer une coopération transfrontalière.

Les opérateurs de data centers, les fournisseurs technologiques et les décideurs politiques doivent travailler ensemble pour établir des objectifs communs. Par exemple, la collaboration est essentielle pour garantir que le déploiement des câbles sous-marins couvre un maximum de régions, que la connectivité reste résiliente et que le développement des infrastructures soit optimisé, permettant à l’innovation alimentée par l’IA de se déployer sans entrave. À mesure que le monde dépend de plus en plus du traitement en temps réel des données, une connectivité mondiale fluide peut accélérer l’innovation technologique et favoriser la croissance économique dans toutes les régions.