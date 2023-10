Bain Capital et Apax Partners auraient chacune déposé une offre d’achat non contraignante cette semaine pour acquérir l’ESN suisse SoftwareOne, selon l’agence de presse Reuters.

Pour rappel, SoftwareOne a déjà rejeté deux offres d’achat non sollicitées de la part de Bain Capital l’été dernier. Le conseil d’administration de la société de Stans a entamé un examen stratégique à la suite d’une troisième offre non sollicitée et non contraignante de Bain Capital pour l’acquisition de 100% de l’ESN.

Pour rappel, SoftwareOne aide les entreprises à gérer les achats de logiciels auprès de gros fournisseurs IT (Adobe, IBM, Microsoft…). La société a été introduite en bourse en 2019. Ces derniers mois ont été une période chargée pour l’ESN suisse. En mai, elle s’est dotée d’un nouveau PDG, Brian Duffy, auparavant président de la division Cloud de SAP. Daniel von Stockar a quitté son poste de président et a été remplacé par Adam Warby. Enfin, SoftwareOne a acquis Beniva Consulting, un partenaire de ServiceNow. En août, SoftwareOne a publié ses résultats financiers pour le premier semestre 2023, avec un chiffre d’affaires en hausse de 8,5% par rapport au premier semestre 2022, à 506,8 millions de francs suisses.