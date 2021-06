L’opérateur fibre seine-et-marnais poursuit une croissance externe au pas de course et vise à s’implanter en Europe, au-delà des frontières de l’hexagone. Une première étape a été franchie avec l’acquisition de l’entreprise suisse VTX Telecom en février dernier.

Pour poursuivre dans cette direction, le groupe renforce son équipe de direction et nomme Pierre Marty au poste de vice-président Business Development et M&A du groupe.

Doté d’une expérience de plus de 20 ans dans les infrastructures et services télécoms, il a débuté sa carrière en 1997 chez Nortel et Nokia avant de devenir responsable de la division Câble et Fibre Amérique du Nord chez le fournisseur de câbles et fibre optiques OFS.

Pierre Marty exerce depuis fin avril aux côtés du Président de Celeste, Nicolas Aubé. Il a la triple responsabilité de développer le groupe en France et à l’international, siéger au conseil d’administration de VTX et assurer l’intégration des 6 sociétés acquises par le groupe depuis 2019.