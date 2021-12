Pour son premier trimestre 2022, Nutanix affiche des pertes en croissance de 58%. Mais cela ne semble absolument pas inquiéter les marchés qui ont vu plutôt un verre à moitié plein qu’un verre à moitié vide dans les résultats de pionnier de l’hyperconvergence.

Nutanix a annoncé cette semaine ces résultats pour le 3ème trimestre calendaire 2021 correspondant au premier trimestre de son exercice 2022. Et sur le papier ils font un peu froid dans le dos. Alors que son concurrent VMware affiche un chiffre d’affaires en croissance de 11% et un bénéfice net de 398 millions de dollars, Nutanix présente à l’inverse des pertes records.

Le pionnier de l’hyperconvergence, désormais éditeur d’une des plateformes ‘cloud hybride’ les plus populaires, affiche un chiffre d’affaires trimestriel de 378 millions de dollars pour des pertes de près de 420 millions de dollars. Autrement dit, pour chaque dollar gagné, Nutanix a dépensé 1,1 dollars.

Tout ça pour acquérir au final 560 nouveaux clients durant le trimestre, son chiffre le plus bas depuis 5 ans.

Pourtant, les milieux financiers ont plutôt réagi positivement à ces résultats. Car bien d’autres indicateurs viennent finalement adoucir les résultats bruts.

Ainsi, les résultats annoncés sont finalement supérieurs aux attentes des analystes qui tablaient sur une perte encore plus élevée et un CA moindre (367 millions de dollars).

Par ailleurs, le chiffre d’affaires est en croissance de 21% par rapport au premier trimestre de son exercice 2021.

Et même si l’entreprise gagne un peu moins de nouveaux clients que précédemment, elle en compte désormais 20 700 et elle voit ses clients dépenser de plus en plus. Ainsi, 42% de ses clients ont acquis de nouveaux services durant le trimestre. Et l’éditeur compte désormais 1580 clients qui dépensent plus d’un million de dollars par an (en augmentation de 68%).

Par ailleurs, le chiffre clé pour Nutanix est l’ACV Billings qui traduit la conversion de son business en revenus sur abonnements. ACV… comme Annual Contract Value… la valeur totale annualisée d’un contrat… Et justement, ces revenus annualisés sont en croissance de 33%.

Rajiv Ramaswami, CEO de Nutanix président et chef de la direction de Nutanix, conserve ainsi son optimisme et précise : « Nous avons continué à réaliser nos objectifs pour revenir à un cash flow positif dans le courant de la deuxième moitié du calendrier 2022″.

De quoi, au final, donner confiance aux investisseurs. D’autant que Gartner vient de publier son nouveau Magic Quadrant 2021 sur l’hyperconvergence. Et pour la cinquième fois consécutive, Nutanix figure encore tout en haut du carré des Leaders (qui ne comporte d’ailleurs que deux acteurs : Nutanix et VMware).