OVHcloud a publié ses résultats de son premier semestre 2023 et revu à la baisse ses prévisions sur l’ensemble de l’exercice. Le groupe qui avait prévu initialement une croissance organique entre 14% et 16% s’attend désormais à une croissance entre 13% et 14%. Cette révision a fait chuter le titre de plus de 15% mercredi matin à la bourse de Paris, avec un point bas à 9,60€, le plus faible depuis l’introduction en 2021.

Le chiffre d’affaires sur le premier semestre s’établit à 439 M€, en hausse de 15% par rapport à la même période en 2022 et de 12,8% en données comparables. Les segments cloud privé (+17,4% à 273 M€) et cloud public (+24,1% à 60 M€) continuent d’afficher une croissance enviable. Les activités « web cloud et autres » (+2,8% à 92 M€) décélèrent puisque la croissance était de 4,9% au premier semestre 2022. Une nouvelle offre d’hébergement attendue dans les prochains mois vise à les redynamiser.

Le groupe enregistre une nouvelle perte nette de 26,6 M€, supérieure à celle de 26,3 M€ sur le même semestre un an plus tôt. La dette financière augmente également à 601 M€, contre 525 M€ fin août 2022. Face à la hausse des charges liées à l’inflation, OVHcloud a mis en place un plan de contrôle des coûts qui doit permettre d’améliorer sa marge d’Ebitda ajusté, de 35,4% au premier semestre à plus de 36% au second.

« OVHcloud démontre à nouveau sa capacité à délivrer une forte croissance, en constante accélération, dans un environnement macro-économique volatile », commente dans un communiqué le directeur général Michel Paulin. « OVHcloud. est idéalement positionné aux avant-postes d’un cloud ouvert et réversible, garant de la souveraineté des données de ses utilisateurs, aux meilleurs ratios performance/prix, et respectueux de l’environnement. »