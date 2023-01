OVHcloud affiche sa confiance à l’issue de son premier trimestre fiscal 2023, clos fin novembre. Le cloudiste français enregistre un chiffre d’affaires de 216 M€ en croissance de 15,4% en données publiées (11,7% à taux de change et périmètre constants). Dans le détail des activités, le cloud privé progresse de 17,4% à 133M€, le cloud public de 22,9% à 35,7 M€ et le webcloud de 5,4% à 47,3 M€.

« Ce très bon début d’année, l’engagement fort de nos collaborateurs et les très bons fondamentaux du marché du cloud nous permettent d’aborder l’année 2023 avec une ambition réaffirmée, et ce, malgré un environnement macro-économique toujours volatil. Cela nous permet de confirmer avec confiance nos objectifs 2023 et de moyen-terme », commente dans un communiqué Michel Paulin, Directeur Général d’OVHcloud.

Au niveau géographique, le chiffre d’affaires est en hausse de 14,9% pour la France à 107,1 M€ et de 12,4% en Europe à 60,1 M€. Les pays dans le reste du monde enregistrent la meilleure performance avec une progression de 20,6% à 48,8 M€.

Dans sa publication trimestrielle, OVHcloud ne fournit pas son résultat net, qui pour rappel était négatif de 29 M€ sur l’exercice 2022. En revanche, l’entreprise confirme que sa marge d’Ebitda en 2023 sera en ligne avec 2022, soit autour de 39%. Elle maintient aussi son objectif d’une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre 14 % et 16 %.

Sur la question de la hausse des prix de l’énergie, OVHcloud déclare connaitre le coût de plus de 90% de sa consommation électrique pour l’année fiscale 2023. Ses coûts seront compris entre 5% et 10% de son chiffre d’affaires et en hausse d’environ 5% par rapport à 2022.

Le groupe a pris les devant en annonçant en octobre dernier des hausses de tarifs de l’ordre de 10% sur une partie des produits et services, qui sont appliquées depuis décembre. Si le premier trimestre ne bénéficie pas de ses hausses, elles seront pleinement prises en compte au second semestre, permettant à OVHcloud de maintenir sa marge d’ebitda ajusté. L’entreprise précise qu’elle n’a pas constaté de changement de dynamique commerciale de la part de ses clients ou de hausse du nombre de sollicitations liées à ces hausses.

OVHcloud profite enfin de cette publication pour annoncer la nomination de Stéphanie Besnier au poste de directrice financière. Le poste était vacant depuis octobre dernier, suite au départ de Yann Leca, souhaitant donner une nouvelle orientation à sa carrière. Actuellement Directrice générale adjointe de l’Agence des participations de l’Etat, Stéphanie Besnier rejoindra le comité exécutif dOVHcloud au cours du premier trimestre 2023.

« Nous sommes ravis d’accueillir Stéphanie, qui a exercé de très hautes responsabilités en finance et en investissement avant de nous rejoindre. Son expertise sera un atout supplémentaire pour permettre à OVHcloud de continuer à se développer rapidement et d’exécuter avec succès son plan stratégique », déclare Michel Paulin.