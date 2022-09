Après une phase de lancement en accès restreint, OVHcloud annonce la disponibilité générale de son service Bring your own IP (BYOIP). Dans le contexte de pénurie d’adresses IPv4, ce dernier permet d’importer des plages d’adresses IPv4 publiques existantes et de les utiliser comme des blocs IP fail-over, c’est-à-dire comme des adresses permettentant de basculer d’un système à un autre en cas de panne. La bascule peut s’opérer au sein d’un même centre de données ou entre deux centres d’une même région.

Son autre avantage selon OVHcloud est de simplifier les projets de migration d’applications et/ou services vers le cloud (move to cloud). En effet, le service permet de minimiser les travaux de planification réseau et aide à assurer une continuité dans l’adressage IP, ce qui constitue un gage de succès pour la migration. Enfin, garder la main sur son parc IP permet de rester en charge de la réputation des adresses IP, un point important pour les activités telles que les campagnes e-mailing.

BYOIP est disponible avec les produits Bare Metal Cloud, Hosted Private Cloud, Public Cloud, vRack et IP Load Balancer. Il est proposé avec un abonnement mensuel sans engagement et accessible depuis la console OVHcloud. OVHcloud garantit par ailleurs la réversibilité, donc que les adresses des clients ne souffriront d’aucun verrouillage.

Les services BYOIP sont désormais largement proposés par les grands fournisseurs de services cloud. On les retrouve notamment sous le même nom chez AWS, Google Cloud et Microsoft Azure.