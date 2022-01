OVHcloud livre sa seconde publication de résultats depuis son entrée en bourse et continue de rassurer sur l’exécution de sa stratégie. Ses premiers trimestriels de l’exercice 2022 sont parfaitement en ligne avec les objectifs annoncés. Confiant, le groupe d’Octave Klaba confirme ses perspectives pour l’ensemble de l’exercice qui s’achèvera le 31 août 2022 et même au-delà.

Sur la période de septembre à novembre, le chiffre d’affaires consolidé d’OVHcloud atteint 187 millions d’euros, en hausse de 13,9 % en données publiées et de 13,5 % en données comparables. Pour mémoire, l’objectif du groupe était d’atteindre la moitié supérieure d’une fourchette cible entre 10 et 15%.

La croissance marque une accélération comparée à l’exercice 2021, où elle n’était que de 5% en données publiées et de 12% en données comparables. Elle est tirée à nouveau par le cloud public, en progression de 22,4% en données comparables à 29 millions d’euros. Et de manière plus relative par le cloud privé, en hausse de 14,3% à 113,3 millions d’euros. Le segment « Web cloud et autres » progresse lui de 6,1% à 44,9 millions d’euros.

« Ces résultats sont le reflet de la signature de grands comptes, de notre capacité à fédérer et à étendre notre écosystème de partenaires internationaux, et du succès continu de notre expansion à l’international, en Europe mais aussi aux Etats-Unis et en Asie », a déclaré le directeur général du groupe Michel Paulin dans un communiqué.

Selon OVHcloud, l’accélération du chiffre d’affaires lors du premier trimestre reflète une bonne performance commerciale, avec une croissance tirée par la progression continue du Chiffre d’affaires moyen par client actif (ARPAC). Le taux de rétention net du chiffre d’affaires est également en forte progression (112% contre 100% sur l’exercice 2020), illustrant la capacité du groupe à croître avec les clients.

Sur ses perspectives 2022, le groupe réitère donc son objectif d’une croissance du chiffre d’affaires dans la moitié supérieure de la fourchette initiale de 10 % à 15 % et un objectif de marge d’EBITDA ajusté d’environ 40%. Notons que le groupe n’a pas communiqué sur son EBITDA au premier trimestre.

De la même manière il réitère ses objectifs financiers à moyen terme. Il vise une accélération progressive de la croissance organique du chiffre d’affaires pour atteindre environ 25 % à horizon 2025. Celle-ci devrait être portée précise t-il par l’évolution du mix d’activités, la stratégie de déploiement des plateformes as a service (PaaS), l’expansion internationale, la montée en puissance des critères de souveraineté et l’évolution du marché vers un cloud hybride et multiple.