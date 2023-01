L’éditeur de logiciels nordiste annonce la signature d’un partenariat avec le cabinet de conseil parisien spécialisé dans le secteur de la banque, de l’assurance et de la finance autour de son offre FM-SAV (Facility Management, maintenance & SAV). Dans le cadre de ce partenariat, Ingena, société d’une centaine de consultants réalisant 12 M€ de chiffre d’affaires annuel, va distribuer et implémenter FM-SAV auprès de sa clientèle de banques, de mutuelles et de compagnies d’assurances.

Oslo a hérité FM-SAV du rachat de Kimoce en 2019 (intégré mi-2021). Il s’agit d’une offre permettant à la fois de piloter les actifs au service des collaborateurs de l’entreprise (système électrique, chauffage, propreté…) et de gérer le SAV (d’équipements techniques) des clients. Avem gère ainsi ses terminaux de paiement avec cette solution.

Pour Ingena, société de conseil et d’intégration de solutions métiers, ce partenariat représente donc un levier de business additionnel et l’opportunité d’étoffer son offre avec une solution à valeur ajoutée intéressant directement sa clientèle.

Pour Frédéric Ryckman, directeur général délégué d’Oslo (photo), ce rapprochement avec Ingena va lui permettre d’adresser le marché de la banque/assurance plus en profondeur et avec une plus grande expertise. Ce partenariat revêt une importance particulière pour l’éditeur puisque Ingena est le premier expert métier à entrer officiellement dans son réseau de partenaires.

Autrefois intégrateur de solutions Divalto et d’infrastructures informatiques, Oslo s’est diversifié dans l’édition de logiciels à partir des années 2015 jusqu’à se concentrer exclusivement sur ce métier à partir de la fin 2021 avec la revente de son activité historique à Syxperiane.

Depuis, l’éditeur s’emploie à bâtir un écosystème de partenaires visant à démultiplier sa force de frappe commerciale et services. Implanté dans plusieurs autres secteurs tels que les SDIS ou les cafés, hôtels, restaurants, Oslo espère séduire rapidement d’autres acteurs susceptibles de l’accompagner sur les différents marchés où il intervient.

Société de près de 130 collaborateurs réalisant 13 millions d’euros de chiffre d’affaires, Oslo édite également deux autres logiciels, l’un pour le secteur du bâtiment (Oslo bâtiment) et l’autre pour les acteurs du retail (Oslo Point de vente).