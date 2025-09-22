L’éditeur OroCommerce poursuit sa croissance et renforce son équipe en EMEA en annonçant le recrutement de Stacey Trimnell-Ritchard au poste de Head of EMEA Marketing.

Dans le cadre de sa mission, elle sera chargée de définir et de piloter la stratégie marketing d’OroCommerce en EMEA et d’accompagner l’équipe commerciale dans ses actions en accélérant la promotion de l’offre Oro sur tous les canaux. Elle travaillera également en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes internes et externes qui contribuent à valoriser l’expertise d’OroCommerce sur le marché. Stacey Trimnell-Ritchard est rattachée à la Vice-Présidence EMEA représentée par Laurent Desprez.

Stacey Trimnell-Ritchard possède plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans le secteur IT à l’international. Elle a travaillé au sein de grandes entreprises telles qu’ATG, Amdocs, SAP Hybris, Fluent Commerce et Bloomreach, où elle était Responsable Marketing Monde. Elle a également été consultante sur de nombreuses missions marketing à forte valeur ajoutée.

Laurent Desprez, Vice-président d’OroCommerce pour la région EMEA : « Stacey Trimnell-Ritchard nous apporte une expérience précieuse grâce à ses compétences et son expertise dans la mise en œuvre et la gestion de stratégies marketing sur des marchés à forte valeur ajoutée. Sa connaissance de notre secteur et ses nombreux succès sont des atouts précieux pour mener à bien sa mission.»

Stacey Trimnell-Ritchard, Head of EMEA Marketing chez OroCommerce : « Je suis fière de rejoindre l’équipe d’OroCommerce, qui a développé avec succès une plateforme e-commerce B2B de nouvelle génération. Accompagner l’essor de cette technologie en EMEA et collaborer avec des équipes expertes et reconnues est un projet passionnant et stimulant. »