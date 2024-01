La plateforme OroCommerce est nommée “leader du commerce digital B2B” dans le nouveau rapport IDC MarketScape intitulé “Worldwide B2B Digital Commerce Applications for Midmarket Growth 2023–2024, Vendor Assessment ”.

« Nous pensons qu’il s’agit d’un véritable honneur et d’une validation importante de tous les efforts que nous avons déployés pour faire de OroCommerce une solution de premier plan pour les vendeurs B2B et B2X de tous types et de toutes tailles », a déclaré Yoav Kutner, CEO de OroCommerce. « En écoutant nos clients et en leur donnant les outils, les fonctionnalités et la flexibilité dont ils ont besoin pour grandir, nous avons construit une plateforme e-commerce open-source qui est particulièrement adaptée aux besoins évolutifs des leaders du commerce B2B d’aujourd’hui ».

OroCommerce est l’un des six fournisseurs inclus dans la catégorie “Leaders” parmi les 22 entreprises évaluées. En plus d’être conçue pour répondre aux besoins des entreprises B2B, les forces clés de OroCommerce soulignées dans le rapport sont :

Centrée sur le B2B : L’engagement de Oro dans le commerce B2B est très important et constitue un élément majeur de l’histoire de l’entreprise. La société a conçu OroCommerce pour le commerce digital B2B, avec des fonctionnalités spécifiquement B2B, y compris un workflow et des permissions granulaires et un moteur de tarification puissant.

Intégration CRM : Oro est l’un des rares fournisseurs de commerce digital à proposer un module CRM complet, nativement intégré à OroCommerce. Cette intégration permet aux acheteurs de créer des expériences commerciales uniques, hautement personnalisées et configurables avec une plateforme offrant des fonctionnalités approfondies.

Flexibilité : En tant que plateforme open source, OroCommerce est hautement personnalisable et peut supporter un large éventail d’organisations B2B avec des besoins complexes. Même si Oro a choisi de ne pas suivre la tendance du commerce composable et headless dans sa stratégie de commercialisation, l’entreprise a conçu OroCommerce pour quelle puisse s’adapter aux déploiements de commerce composable et headless.

Réduction du délai d’amortissement : L’entreprise vend OroCommerce comme une solution complète pour le commerce B2B, ce qui permet d’accélérer considérablement le délai d’amortissement pour les acheteurs.

Le rapport conseille aux entreprises B2B de considérer OroCommerce “ si vous êtes une organisation B2B de moyenne ou grande taille à la recherche d’une plateforme de digitalisation conçue pour le B2B avec beaucoup de flexibilité, intégrée nativement, une marketplace et un CRM”.”La plateforme est bien adaptée aux stratégies de différenciation axées sur l’agilité de l’entreprise, l’expérience et les personnes. »

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’évaluation de OroCommerce, vous pouvez accéder gratuitement à un extrait du rapport IDC Marketplace sur le site OroCommerce.