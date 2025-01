Après sa tentative avortée de s’emparer du géant Atos, Onepoint revient à une stratégie d’acquisition ciblée. L’ESN annonce finaliser l’acquisition de Stack Labs, une société toulousaine spécialisée dans les projets cloud, à la fois partenaire stratégique de Google Cloud Platform (GCP) et Amazon Web Services (AWS). Fondée en 2017 par Frédéric Volpi, elle compte une cinquantaine de collaborateurs et se positionne sur le segment des grands comptes et ETI, avec des clients tels que L’Oréal, Airbus et Ebp.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’accélération de Onepoint sur le segment en forte croissance du cloud. Le groupe de David Layani ambitionne d’ici quatre ans de réaliser 500 millions d’euros de son chiffre d’affaires sur le cloud, l’IA et la data, soit l’équivalent de l’ensemble de son chiffre d’affaires en 2024. L’opération lui permet aussi de se doter de centres d’excellence technologiques cloud situés à Toulouse et à Paris et de renforcer la capacité d’accompagnement de ses clients sur les projets complexes de data platform, d’architectures de données et de migrations vers le cloud.

« Il s’agit de sécuriser le passage à l’échelle de nos clients, sur des architectures à haute valeur ajoutée à même de traiter une complexité croissante en termes de processus métiers et flux de datas, tout en optimisant le rendement de l’investissement », commente dans un communiqué David Layani, Président de Onepoint (photo). « Cette approche s’articule par ailleurs avec le choix que nous avons fait d’être le partenaire de référence en matière de souveraineté technologique. »