L’ESN parisienne annonce avoir décroché la certification internationale B Corp (« Benefit Corporation »). Celle-ci est attribuée aux entreprises qui parviennent à s’emparer de la question du bien commun en réconciliant but lucratif et intérêt collectif.

L’évaluation comprend deux volets : un premier sur la mission d’entreprise et un second sur la cohérence globale du modèle de l’entreprise, à travers l’ensemble de ses impacts et activités.

Soutenue par l’ONG B Lab, d’origine américaine, B Corp évalue depuis 2006 les sociétés qui intègrent au sein de leur structure et services des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux. Les critères de sélection sont répartis en 5 catégories : gouvernance, collaborateurs, collectivité, environnement et clients.

L’entreprise candidate doit compléter une évaluation en ligne. Si elle obtient au minimum 80 points sur 200, elle est soumise à un processus d’examen par B Lab afin de valider les déclarations faites dans l’évaluation. Elle doit également fournir la documentation justificative.

Pour obtenir ce label, Octo Technology a multiplié les initiatives, parmi lesquelles :

une Octo Skool de formation des nouvelles recrues

un soutien à la reconversion dans le numérique avec une politique d’embauche en CDI

la signature de la charte d’engagement LGBTQI+ de l’Autre Cercle

une formation en interne pour reconnaitre et s’écarter des stéréotypes

des actions pour améliorer la mixité et œuvrer afin que plus de femmes rejoignent le secteur du numérique

L’entreprise vise également à réduire ses émissions carbone de 5% par an pour s’inscrire dans la trajectoire de l’accord de Paris sur le climat et forme ses 750 salarié.e.s réparti.e.s. entre Paris, Aix-Marseille, Lille et Toulouse aux pratiques du numérique responsable.

Octo Technology affirme également s’engager dans l’augmentation de la durée d’utilisation des ordinateurs et téléphones portables, portée à cinq ans et trois ans et demi selon les recommandations du Shift Project.

150 autres entreprises françaises détiennent la certification B Corp avec, pour credo, « On ne veut pas être les meilleures entreprises du monde mais les meilleures entreprises pour le monde ».