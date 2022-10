Les rumeurs de rachat autour de Nutanix semblent se préciser. Le Wall Street Journal rapporte que le pionnier de l’hyperconvergence a reçu une offre d’intérêt pour une prise de contrôle et réfléchit aux suites à donner. Si le nom du repreneur potentiel n’a pas été révélé, cette nouvelle indiscrétion a fait bondir la valeur de l’action de près de 25% le 14 octobre portant sa capitalisation à près de 6 milliards de dollar. Sa valorisation en fait malgré tout une cible bien plus accessible que son concurrent historique VMware racheté par Broadcom pour 61 milliards de dollars ou même Citrix, pionnier de l’infrastructure de bureau virtuel (VDI), racheté par deux fonds américains pour 16,5 milliards de dollars.

Malgré la concurrence des services de cloud publics et la montée en puissance des technologies de containers, Nutanix a su s’adapter et se transformer en éditeur d’une des plateformes de cloud hybride les plus populaires. Lors de son dernier exercice, Nutanix a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 1,58 Mds $ en progression annualisée de 13%. En perte, l’entreprise a annoncé 270 licenciements (4% des effectifs) pour « se diriger vers une croissance rentable » mais a bouclé son exercice en dépassant les prévisions et avec des prévisions plutôt optimistes pour son exercice 2023. L’entreprise garde donc des fondamentaux et des perspectives solides qui peuvent aiguiser l’appétit de repreneurs. Le fonds Bain Capital compte déjà parmi les principaux actionnaires de l’entreprise après avoir investi 750 M$ en 2020.