Alors que la presse américaine a évoqué ces derniers jours les négociations en cours pour une possible acquisition de VMware par Brocade, une autre rumeur plus vague concerne cette fois son concurrent direct Nutanix. Elle provient du site spécialisé dans les fusions-acquisitions Dealreporter, qui spécule sur la reprise de cet autre pionnier de l’hyperconvergence.

Nutanix est « une situation à surveiller » a écrit DealReporter dans une note adressée à ses abonnés. Le site explique que l’entreprise est « plus vulnérable » suit à la fusion de ses différentes classes d’actions (A et B) en début d’année. Le contexte serait ainsi favorable pour que Bain Capital, qui détient déjà une participation de 750 millions de dollars dans Nutanix depuis 2020, cherche à prendre le contrôle pour poursuivre son redressement en tant qu’entreprise privée.

Bien qu’aucune source ne soit citée, la rumeur a fait réagir les marchés. L’action de Nutanix a clôturé la journée avec une hausse de plus de 5% lundi. Mais en moins d’un an, elle a aussi dégringolée de plus de 44 dollars à moins de 20 dollars, faisant fondre la capitalisation autour de 4,5 milliards de dollars. Pas étonnant donc que les analystes voient Nutanix comme une cible de choix pour les fonds d’investissement ou les géants de la Tech voulant se renforcer sur le marché du multicloud.