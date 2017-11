Avec un chiffre d’affaires de 71,8 millions d’euros en progression de 48,4% (de 25,7% à périmètre constant), le fournisseur de services d’assistance high tech Solutions 30 a établi un nouveau record de croissance au troisième trimestre. Ce pourcentage est supérieur aux 35,8% enregistrés au 1er semestre.

En France, la société réalise un chiffre d’affaires de 45,6 millions d’euros, en hausse de 35,8% sur un an. A périmètre constant, c’est-à-dire hors activités France de Fujitsu Field Services consolidées depuis le 1er juillet dernier, l’activité croit de 29%. Cette performance s’appuie la progression des activités de déploiement de la fibre optique et sur les installations de compteurs intelligents Linky pour le compte d’Enedis.

A l’international, où le groupe réalise désormais plus d’un tiers de son chiffre d’affaires, la croissance atteint 76,9%, dont 18,3% en organique. Elle bénéficie de l’intégration des dernières acquisitions allemandes (Vodafone Kabel Deutschland Field Services et ABM Communications) et du bon niveau d’activités, en particulier au Benelux, en Espagne et en Allemagne.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’élève à 189,0 millions d’euros, en hausse de 40,4% par rapport aux 9 premiers mois de 2016.

Ces bons résultats confortent les objectifs de croissance de Solutions 30 pour l’ensemble de l’exercice.