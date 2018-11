Les dernières acquisitions de Solutions 30 ont fait bondir au troisième trimestre le chiffre d’affaires du spécialiste des interventions techniques dans les secteurs informatique et numérique de 59,5% % (17,6% à périmètre constant). Avec un chiffre d’affaires de 114,5 millions d’euros, Solutions 30 a, pour la première fois, passé le cap symbolique des 100 millions d’euros engrangés sur trois mois.

En France, le chiffre d’affaires atteint 69,7 millions d’euros, en croissance de 53,0% (21,2% à périmètre constant). Toutes les activités du groupe contribuent à la bonne dynamique, qui est renforcée par l’intégration à 100% de CPCP, société spécialisée dans le déploiement de la fibre, depuis le 1er août.

A l’international, le chiffre d’affaires s’élève à 44,8 millions d’euros, en progression de 70,9 % (11,4% à périmètre constant). Le groupe dirigé par Gianbeppi Fortis bénéficie ainsi des opérations de croissance externe réalisées en Belgique, à savoir la consolidation à 100% du fournisseur de services IT Janssens Field Services (JFS) et d’Unit-T, la co-entreprise détenue à 70% par Solutions 30 et à 30% par le câblo-opérateur local Telenet. L’intégration de cette filiale se poursuit et elle devrait atteindre son rythme de croisière en novembre précise le groupe dans un communiqué.

Sur neuf mois, le chiffre d’affaires s’établit à 291,1 millions d’euros, en hausse de 54,0%. Le groupe affiche une croissance équilibrée entre France (+54,1%) et International (+53,8%) et entre organique (+29,8%) et croissance externe (+24,2%).

Ces excellents résultats, de même que la bonne dynamique constatée en ce début de quatrième trimestre confortent le groupe dans l’atteinte de ses objectifs, à savoir une croissance très soutenue et rentable.

A plus long terme, Solutions 30 entend poursuivre le déploiement de son modèle rentable à travers l’Europe afin de profiter de la croissance offerte par la digitalisation de l’économie. Le groupe entend à cet effet continuer sa stratégie d’acquisitions ciblées. Son objectif est désormais d’atteindre le milliard d’euros de chiffre d’affaires à moyen terme.

Par ailleurs, afin d’accroître l’accessibilité et la liquidité du titre, les actionnaires ont approuvé la division par quatre de la valeur nominale de l’action. Le capital est ainsi composé de 96.719.248 actions de 0,1275 euro de valeur nominale.

En outre, le directoire va procéder ce vendredi 9 novembre à l’attribution à 14 membres de la direction générale du groupe de 7.338.144 bons de souscription d’actions, immédiatement réalisables, portant ainsi le nombre d’actions à 104.057.392.