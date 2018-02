L’opérateur Cloud Foliateam Group annonce une quatorzième opération de croissance externe avec l’acquisition des lignes de service Mitel et Ascom de Quonex IDF, spécialiste des communications unifiées. Les conditions financières de cette opération ne sont pas dévoilées.

Cette acquisition, menée en six semaines, s’inscrit dans la stratégie Digital Wings énoncée par Foliateam, qui souhaite devenir le premier opérateur-Intégrateur indépendant français de services de communication pour les entreprises. Cette opération lui permettra de renforcer ses activités d’intégration, d’enrichir sa base clients de près de 300 nouvelles références dans l’industrie aéronautique, la banque, le luxe, l’hôtellerie de prestige et la santé, d’étoffer ses équipes opérationnelles et d’augmenter de « manière significative » ses revenus récurrents de services opérateurs, d’infogérance et d’expertise.

« Nous sommes fiers d’annoncer cette nouvelle opération qui va nous permettre d’atteindre en 2018 la barre des 50 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et de continuer ainsi à nous renforcer pour encore mieux servir nos clients », explique dans un communiqué le président de Foliateam, Dominique Bayon.