L’opérateur alternatif Foliateam annonce l’acquisition à la barre du tribunal des activités franciliennes de l’intégrateur et revendeur de services opérateurs Resophone Group. Foliateam reprend 38 personnes sur les cinquante que comptait Resophone en Ile-de-France. En revanche, les activités de Resophone à Gémenos (13), qui employait une dizaine de personnes et qui faisaient également partie de la procédure collective, ne sont pas reprises, explique Dominique Bayon, président de Foliateam (photo). Les sites de Bordeaux et de Lyon ont fait l’objet de cessions séparées.

Avec Resophone IDF, Foliateam hérite d’un portefeuille de 300 clients actifs (parmi lesquels BPI, EDF, Darty…) représentant environ 5 M€ de chiffre d’affaires annuel. L’objectif pour Foliateam va être de les convertir progressivement à son offre opérateur, qui représente désormais un peu plus d’un tiers (16 M€) de ses 45 M€ de volume d’affaires annuel.

Foliateam, qui exerçait historiquement le même métier d’installateur télécom que Resophone, est dévenu opérateur de plein exercice à partir de 2015 avec le rachat d’Acropolis, puis de Cirque France (en 2016). Une transformation dans laquelle il a investi 10 M€ (dont 7 M€ via l’ouverture de son capital à des fonds). Il s’emploie depuis à élargir sa base clients, notamment en procédant à des acquisitions. Le rachat de Resophone Ile-de-France est quinzième opération de croissance externe de Foliateam depuis sa création il a 16 ans. La dernière en date était celle de Quonex IDF en janvier dernier, qui lui avait permis là encore de faire grossir son parc de 300 clients actifs, pour atteindre environ 5.000 clients actifs.

Avec Resophone IDF, L’effectif de Foliateam atteint désormais les 320 personnes et les revenus annuels devraient dépasser les 50 M€. Dans le cadre de sa stratégie Digital Wings, l’opérateur vise 60 M€ rapidement. Une seizième opération de croissance externe en cours de négociation portant sur une structure de 10 M€ de chiffre d’affaires pourrait lui donner l’occasion d’atteindre cet objectif dans les prochaines semaines.

En parallèle, l’opérateur vient de promouvoir Stéphane Ralite, jusque-là directeur commercial associé en charge du marché industries & services, au poste de directeur général adjoint. Il rejoint au passage le comité de direction,constitué du président, Dominique Bayon, du directeur général, Bruno David, du directeur général délégué, Francis Houot, et de deux autres directeurs généraux adjoints : Franck Marconnet et Jean-Baptiste Perraudin.