Après avoir procédé à l’acquisition des activités franciliennes de Quonex en janvier puis à celles de Resophone Group en octobre, Foliateam Group annonce une 3ème opération de croissance externe en 2018 et la 17ième depuis sa création en 2002. Apps2com, une ESN basée à Bièvres (Essonne) qui propose des services et des applications de communication et de collaboration aux entreprises a rejoint le groupe le 15 novembre sous le nom de Foliateam-Apps2com.

Cette acquisition, dont les conditions financières ne sont pas dévoilées, permet notamment à l’opérateur cloud de renforcer ses compétences et expertises, d’étendre sa présence dans les Hauts de France, à Lille et Arras, en Normandie, au Havre, et de consolider ses activités dans les régions Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Occitanie. Les collaborateurs d’Apps2com présents sur ces différentes régions vont progressivement rejoindre les équipes de Foliateam. L’opérateur annonce désormais 350 collaborateurs et revendique 5.500 entreprises clientes sur plus de 10.000 sites.

Francis Houot, directeur général délégué de Foliateam Group, est nommé directeur général de Foliateam-Apps2com. L’ancien directeur général de Quonex, Edouard Gosselin, est nommé directeur général opérationnel. Il a pour principales missions, en liaison avec la direction générale du groupe de déployer la stratégie d’opérateur cloud de Foliateam au sein de Foliateam-Apps2com, de piloter l’activité au quotidien et de préparer la bonne intégration des activités et des collaborateurs au sein du groupe.

« Ce rapprochement, entre deux organisations qui se connaissent de longue date et partagent une vision commune sur l’évolution des télécommunications d’entreprise ainsi qu’une forte expertise autour des solutions des éditeurs leaders du marché, donne une nouvelle dimension à Apps2com et offre de fortes perspectives d’évolution tant pour nos 600 clients que pour nos collaborateurs répartis sur 4 sites en France. Cette intégration à un groupe disposant de larges capacités de déploiement commercial et technique et d’un haut niveau de services apporte une réponse pertinente aux attentes des entreprises à la recherche de solutions cloud simples et sécurisées », indiquent dans un communiqué Stéphane Grasset, Eric Chambriard et Jacques Grézaud, jusqu’à présent dirigeants-associés d’Apps2com.

« Cette nouvelle acquisition va permettre à Foliateam Group d’encore mieux servir ses clients en les accompagnant vers l’environnement cloud et ainsi d’atteindre les objectifs de son plan stratégique Digital Wings dès juin 2020 avec un chiffre d’affaires visé de 60 millions d’euros, porté par 350 collaborateurs au service de plus de 5.500 entreprises et organisations. Nous disposons désormais de la taille critique indispensable pour nous positionner comme l’un des opérateurs alternatifs de référence sur le marché des télécommunications d’entreprise », affirme de son côté Dominque Bayon, président du groupe.

Quant aux trois anciens dirigeants d’Apps2Com, ils se lancent apparemment dans une nouvelle aventure baptisée Mooveos. « Il est maintenant temps d’écrire un nouveau chapitre, de partager et faire bénéficier de notre expérience, tant en France qu’à l’international, d’autres sociétés et d’autres dirigeants : de la start-up à la société plus importante », peut-on lire sur la page Linkedin de Stéphane Grasset.