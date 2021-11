TechData lance un programme partenaire AWS Trusted Partner Program (TPP) à destination de ses revendeurs d’Amazon Web Services les plus actifs. Il leur promet un accès exclusif à des ressources supplémentaires, des conseils d’experts et des plans de croissance personnalisés. « Ces avantages supplémentaires seront accessibles tout au long de la progression sur leur parcours de partenaire privilégié AWS et incluent notamment un pack d’événements client », précise le communiqué.

Le programme est ouvert sur invitation uniquement et implique une évaluation de préparation au cloud de Tech Data.

Selon Mathilde Bluteau, directrice générale Advanced Solutions chez Tech Data France, « Au-delà de l’accompagnement d’excellence qui leur ait proposé par les équipes de Tech Data Cloud, nos partenaires seront ainsi beaucoup plus visibles dans un marché très sollicité ».