NinjaRMM change d’identité. Même avec moins de 10 ans d’existence, l’éditeur américain a suffisament évolué pour ne plus se reconnaitre dans le nom choisi à sa création. « La raison de ce changement de nom est assez évidente et simple : au cours des deux dernières années, nous sommes devenus une société multi-produits qui offre plus qu’un simple logiciel de surveillance et gestion à distance », résume dans un billet de blog le confondateur et PDG Sal Sferlazza. Exit donc NinjaRMM, trop lié à l’activité de Remote Monitoring & Management et place à NinjaOne, nouveau nom choisi pour désigner à la fois l’entreprise et sa nouvelle plateforme unifiée.

Avec l’introduction des solutions de sauvegarde et stockage des données dans le cloud (Ninja Data Protection), de gestion des tickets (Ninja Ticketing) et de gestion de la documentation informatique (Ninja Documentation), le positionnement de la plateforme évolue effectivement au delà du cadre de la simple gestion de parcs. « Le changement de nom en NinjaOne reflète notre vision d’une plateforme qui rend les opérations informatiques plus efficaces », souligne Sal Sferlazza.

« Nous ne serions pas là où nous sommes aujourd’hui sans nos partenaires de distribution. Nous sommes conscients que les infogéreurs et les revendeurs jouent un rôle important dans la croissance de NinjaOne, aujourd’hui et à l’avenir », ajoute Dean Yeck, Chief Revenue Officer de NinjaOne.

NinjaOne se dit déterminé à continué à soutenir ses partenaires avec « un portefeuille croissant de ressources, de conseils et d’outils d’assistance spécialement conçus pour les infogéreurs et les revendeurs ». Il tient aussi à les rassurer en garantissant qu’avec ce changement de marque « ils ne subiront aucun changement perturbateur au niveau de l’interface utilisateur, des conditions contractuelles, des performances des applications ou de la qualité de l’assistance. »