Nicolas Sekkaki sera resté moins d’un an chez le spécialiste du transport maritime et de la logistique CMA CGM en tant que vice-président exécutif IT, Digital & Transformation. Celui qui fut avant cela président d’IBM France pendant plus de 5 ans, fait en quelque sorte son retour chez Big Blue pour prendre la direction mondiale des applications, des données et de l’IA de Kyndryl, la spin-off des services gérés d’infrastructure.

Hormis les deux années passées à la tête de SAP France entre 2010 et 2012, Nicolas Sekkaki a fait toute sa carrière au sein d’IBM où il est entré en août 1991 en tant que Sales Executive responsable du secteur spatial à Toulouse.

Ingénieur de formation (ISAE-SUPAERO), il a donc passé plus d’un quart de siècle dans l’entreprise, occupant des postes de cadre supérieur en France mais aussi aux Etats-Unis.

« Kyndryl a une opportunité extraordinaire d’apporter les meilleurs talents et expériences pour collaborer avec nos clients pour les solutions numériques adaptatives qui alimentent leurs opérations commerciales. Nous ajoutons à notre leadership de grand talent Nicolas Sekkaki pour diriger la pratique mondiale des applications, des données et de l’IA de Kyndryl », annonce sur le site de la firme basée à New York, son président de groupe, Elly Keinan, avant d’ajouter « Bienvenue, Nicolas, dans une équipe qui fera avancer les systèmes vitaux qui font progresser nos clients ».