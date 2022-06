Éditeur d’une solution de stockage et de partage de fichiers dans le Cloud, le Toulousain Netexplorer renforce son équipe commerciale et son réseau de distribution pour accélérer sa croissance. Jusqu’à présent, la société se contentait d’une croissance de l’ordre de 25% par an. Elle vise désormais 40%. Pour cela, elle entend diversifier ses sources d’acquisition clients, notamment en développant la prospection terrain.

Jusque-là, création de demande reposait exclusivement sur la publicité en ligne et l’équipe commerciale existante n’avait vocation qu’à traiter les appels entrants. Désormais, place à l’outbound marketing, aux médias sociaux, à l’achat de mots clés, aux webinaires et à des participations aux événements du secteur. Une nouvelle stratégie qui passe par le recrutement de nouveaux profils commerciaux, missionnés pour démarcher les DSI. Trois nouveaux profils sont ainsi sur le point de rejoindre l’entreprise.

Cette stratégie d’accélération de la croissance passe aussi par un développement du réseau de vente indirecte. Netexplorer revendique une quarantaine de partenaires, qui pèsent 17% de son activité. L’éditeur aimerait porter leur part à 25% de son activité. Il cherche bien entendu à recruter de nouveau partenaires de proximité. Mais il s’emploie surtout à faire monter en compétence ses partenaires existants.

« Les clients ont besoin d’interconnexion et d’intégration avec leurs outils internes, expose Bertrand Servary, dirigeant-associé de Netexplorer. Ils ont aussi besoin d’être accompagnés sur la conduite au changement, le déploiement et le transfert de leurs données vers Netexplorer ». D’où l’ajustement progressif des critères pour bénéficier des avantages réservés aux partenaires (remises, opportunités d’affaires, etc.) : il faut désormais justifier de ressources commerciales et techniques en nombre suffisant et faire l’effort de se former.

Netexplorer prévoit d’achever son exercice fiscal 2022 fin juin sur un chiffre d’affaires de 3 M€ (+25%). Il revendique 1500 clients, dont 250 gagnés au cours de l’exercice écoulé, et 200.000 utilisateurs quotidiens. S’il continue cibler en priorité les entreprises de 100 à 500 utilisateurs, il adresse de plus en plus de grands comptes. Il compte ainsi parmi ses références Vinci Energies qui vient de mettre sa solution à la disposition de ses 10.000 salariés.

Des clients qui apprécient la stabilité de son produit, la qualité de son support technique, sa richesse fonctionnelle, ses fonctions avancées de sécurité (notamment de gestion des droits et de traçabilité), sa conformité RGPD et, de plus en plus déterminant, le caractère souverain de son infrastructure d’hébergement. Autant de caractéristiques qui en font une alternative crédible pour toutes les organisations à la recherche d’une solution indépendante de Microsoft et de sa suite 365.