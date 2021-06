NetApp a fait l’acquisition de la jeune pousse française Data Mechanics, à l’origine d’une plateforme qui facilite l’exécution du framework open source Big Data Apache Spark sur des clusters Kubernetes. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été divulgués.

Basée à Paris, Data Mechanics a été cofondée début 2019 par Jean-Yves Stephan, son CEO et Julien Dumazert, son directeur technique. Tous deux sont polytechniciens, le premier, qui a travaillé 3 ans chez Databricks, a ajouté l’université de Stanford en Californie à son cursus, le second a complété son CV avec un Master en Machine Learning et Data Mining de l’ETH Zürich, et une expérience de Data Scientist acquise chez Withings, ContentSquare et BlablaCar.

La jeune pousse est passée par l’accélérateur Y Combinator et, selon Crunchbase, a levé 150.000 dollars depuis sa création.

« Aujourd’hui plus que jamais, nos clients adoptent des stratégies cloud-first et cloud native qui leur permettront d’être plus agiles et adaptables face à une croissance des données sans précédent », indique dans un communiqué Anthony Lye, vice-président et directeur général de la BU Public Cloud Services de NetApp. « L’ajout de Data Mechanics à nos solutions existantes permettra aux organisations de tous les secteurs d’utiliser plus simplement et plus économiquement Apache Spark et Kubernetes pour faire progresser leurs initiatives concernant les données et le cloud. »

L’acquisition de Data Mechanics intervient moins d’un an après que NetApp ait racheté Spot (désormais Spot by NetApp), un fournisseur de CloudOps qui automatise et optimise les charges de travail s’exécutant dans des environnements de cloud public. L’équipe de Data Mechanics sera intégrée à Spot pour accélérer le développement de la solution Spot Wave récemment annoncée par NetApp destinée à simplifier, optimiser et automatiser les charges de travail Spark exécutées dans les clouds publics.