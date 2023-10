Après six ans chez Pure Storage où elle était responsable des ventes channel en France, Nathalie Marques rejoint l’équipe Europe du Sud de Vast Data, une plateforme de données conçue pour l’intelligence artificielle. A ce nouveau poste nouvellement créé, elle aura pour mission de renforcer et animer le réseau de partenaires de distribution en France, en Italie, en Espagne et au Portugal.

Forte de plus de vingt ans d’expérience dans la distribution informatique, Nathalie Marques a également été ‘Channel Team Leader France’ chez Veritas et ‘Distribution Account Manager’ chez Symantec pendant sept ans. Nathalie Marques est diplômée de la Sorbonne d’une maîtrise en langues vivantes.

« Vast Data est une société déjà fortement engagée dans un modèle de vente indirecte et nous souhaitons le meilleur accompagnement pour nos partenaires », déclare Vincent Gibert, directeur des ventes Europe du Sud de Vast Data, dans un communiqué. « Nathalie Marques va jouer un rôle essentiel d’accélération du développement de notre réseau de partenaires et va permettre d’augmenter nos collaborations dans ces régions. »

Elle reportera directement à Michael Richmond, International Channel Director chez Vast Data.