Alors qu’il accentue son virage vers le SaaS, l’éditeur Sage annonce la nomination de Myriam Le Guillerm au poste de Vice-présidente des marchés TPE, PME et Experts Comptables. Elle aura la responsabilité de dynamiser la croissance de ces segments clés dans la stratégie de développement de l’éditeur.

Sa mission principale sera d’accompagner les équipes, les partenaires et les clients pour accélérer leur transition vers le cloud. Avec l’objectif de simplifier et fluidifier le parcours du client, de l’expression de son besoin à la prise en main de la solution. Elle devra aussi développer les synergies avec le segment des moyennes et grandes entreprises.

Myriam Le Guillerm a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur du logiciel de gestion. Après avoir travaillé chez Concept SA puis Concept Agresso, elle intègre SAS en 2003. Elle occupe différents postes de responsabilité en relation avec les clients et les partenaires jusqu’en 2015, date depuis laquelle elle était VP Customer Success & Services Southern Europe.