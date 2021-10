Le e-commerce, beaucoup de prestataires de services numériques en rêvent sans parvenir à franchir le pas en raison des nombreuses barrières à surmonter pour se lancer. Fort de ses douze années à la tête du revendeur en ligne Compufirst, Lionel Vargel a décidé de mettre son savoir-faire et son expérience au service de la profession en créant My Digital Spirit, une agence digitale spécialisée dans l’accompagnement des acteurs de la distribution IT souhaitant se lancer dans la vente en ligne de produits informatiques pour les entreprises.

My Digital Spirit est capable de les accompagner dans leur réflexion stratégique, de leur fournir l’ensemble des outils permettant de faire tourner un site de e-commerce professionnel, de générer de la demande autour de ce site et même de leur fournir les ressources commerciales et avant-vente pour animer et fidéliser sa clientèle. Ils ont potentiellement accès à l’ensemble du catalogue d’Ingram Micro et Tech Data réunis – 250 fournisseurs représentant quelque 50.000 références – l’outil d’approvisionnement de My Digital Spirit étant relié en temps réel aux stocks de ces derniers.

Créée au printemps 2020, l’entreprise a signé ses premières références au début de cette année. Parmi celles-ci, celle emblématique du MSP parisien Efisens qui lui a confié la mise en œuvre d’un site marchand complet. Démarré de zéro, ce site a déjà nécessité le recrutement de cinq ressources commerciales. « Pour Efisens, l’enjeu est d’acquérir de nouveaux clients en plus grand nombre et plus rapidement que via son modèle traditionnel. L’idée ici est de coupler la force commerciale du e-commerce avec le modèle MSP au cycle de vente plus long et complexe », explique Lionel Vargel. Ce-dernier table sur le fait que de nombreux MSP seront potentiellement intéressés par cette approche.

Quelques mois après avoir démarré ses opérations, My Digital Spirit revendique déjà 18 collaborateurs et continue d’embaucher. « Il y a une très forte demande du marché », confirme Lionel Vargel. Selon lui My Digital Spirit bénéficie du fait de venir du sérail. « Nous ne sommes pas une simple agence digitale généraliste, on connaît parfaitement les problématiques métiers de la distribution IT. On amène notamment un savoir-faire dans la relation constructeurs-éditeurs-grossistes. On connaît bien les rouages des programmes partenaires des fournisseurs, leurs plateformes marketing, les personnes qui s’en occupent… »