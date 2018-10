Le VAR mosellan ID Réseau vient de racheter son homologue Sigma-IP à son fondateur Marc Houpert. Ce dernier est une figure bien connue du secteur IT lorrain puisqu’il est à l’origine de la création en mars 1988 d’Integrasys (initialement sous l’enseigne Eurosys), dont l’activité distribution a été revendue en 2011 à HL2D et dont l’activité revente et prestation de services continue d’exister sous l’enseigne Sigma-IP. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 1,7 M€ sur le dernier exercice avec un effectif de 18 personnes (dont 15 techniciens) et se définit aujourd’hui comme un architecte de réseaux convergents voix-données-images.

Sigma-IP mène notamment des projets de maillage radio et Wifi (notamment avec AirMux et Ruckus), et est active dans le domaine de la vidéoprotection (avec des partenaires comme Genetec, Sony, Bosh, Samsung), les serveurs, le stockage et la virtualisation (avec Dell, Fujitsu, Veeam, VMware, Microsoft), la sauvegarde externalisée (Beemo), la sécurité (Sophos), la surveillance patients et la supervision à distance. Les services représentent une part prépondérante de ses revenus, notamment la délégation de personnel (techniciens en temps partagé).

De son côté ID Réseau compte 5 techniciens et ingénieurs et a réalisé 1,9 M€ de chiffre d’affaires sur son dernier exercice. L’entreprise, qui ne compte aucun commercial, mise beaucoup sur les certifications s’implanter et rester chez ses clients. Elle est notamment certifiée First Silver HP, Microsoft MCSE, Citrix Silver Solution Advisor et Cisco Select.

Désireux de prendre sa retraite, Marc Houpert cherchait depuis plus de deux ans un acheteur. Après avoir failli conclure avec Denis Fritsch, l’ancien président du groupe Arcan, il s’est finalement tourné vers ID Réseau, co-fondé et dirigé par Philippe Pétry. Détail qui a son importance : Integrasys a été le premier employeur de Philippe Pétry. Il y était rentré comme technicien en 1994 avant d’en devenir le directeur technique trois ans plus tard. Il avait quitté Integrasys en 2001 pour créer ID Réseau. Pour ce dernier, le rachat de Sigma-IP est l’opportunité de grossir, la société ayant atteint la limite de sa croissance organique.

ID Réseau reprend l’ensemble du capital de Sigma-IP, y compris la participation du groupe allemand ZWF GmbH, qui accompagne Marc Houpert depuis 1999. Toutefois, 5% reviennent à Pierre Schaeffer, l’actuel directeur des opérations de Sigma-IP. Si les portefeuilles clients vont être regroupés, les deux sociétés devraient poursuivre, au moins dans un premier temps, leur chemin séparément. Marc Houpert, qui a démissionné de la présidence de Sigma-IP à la signature de la transaction le 8 octobre, va continuer d’accompagner le nouvel ensemble pendant au moins deux ans, notamment sur la partie délégation de personnel, et sur le développement commercial.